Hill Yatırım’dan Bodrum’a lüks ve değer katan bir proje: Swissotel Bodrum Hill

Bodrum’un kalbinde yer alan ve benzersiz manzarasıyla dikkat çeken Swissotel Bodrum Hill, Hill Yatırım tarafından devralınarak yeni bir döneme adım attı. Dünya çapında tanınan Swissotel markasının güvencesiyle hayata geçirilen bu proje, yatırımcılara prestijli bir yaşam alanı sunuyor.

Alırken kazandıran proje: Swissotel Bodrum Hill

Swissotel Bodrum Hill Projesi, yatırımcılara güvenilir ve kazançlı bir model sunuyor. Döviz bazında uzun dönem kira garantisi ile, kiralansın ya da kiralanmasın, yıl sonunda toplu kira ödemesi yapılması sayesinde düzenli ve istikrarlı bir gelir elde etme imkânı veriyor. Çift yönlü kazanç sunan, benzersiz bir yapıya sahip olan proje, hem yaşam alanı olarak kullanılabilecek hem de kullanılmadığı dönemlerde kira getirisi elde ederek ekonomik fayda sağlayabilecek bir yatırım modeli sunuyor.

Yatırımcılar için uzun vadeli kazancı beraberinde getiren proje, değer artışı potansiyeli ile dikkat çekiyor. Bodrum’un gelişen emlak piyasasında her geçen yıl değer kazanan bu gayrimenkul, yatırımcılara sürdürülebilir bir finansal büyüme imkânı sağlıyor.Ayrıca proje, esnek ödeme seçenekleri ile yatırım sürecini kolaylaştırıyor. Yüzde 30 peşin ödeme ve kalan tutarı 12 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı, finansal yükü hafifletirken yatırımcıların planlarını rahatlıkla gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Ayrıcalıklı lokasyon ve yaşam

Bodrum’un tarihi, kültürel ve sosyal merkezlerine birkaç dakika mesafede yer alan proje, eşsiz Bodrum Kalesi ve Ege Denizi manzarasıyla büyüleyici bir atmosfer sunuyor. 36.500 m²’lik sosyal alanlar, spor ve SPA kompleksleri, performans sanatları merkezi, restoranlar ve kafeler ile dört mevsim keyifli bir yaşam vadediyor.

Bodrum’da yeni bir dönem başlıyor…

Proje kapsamında yeni bir Swissotel oteli ve Bodrum’un en büyük kongre merkezi de yer alacak. Bu özellik, projenin yalnızca yerleşim ve yatırım için değil, aynı zamanda iş ve turizm alanında da güçlü bir çekim merkezi olmasını sağlıyor. Hill Yatırım ve Swissotel’in güçlerini birleştirdiği Swissotel Bodrum Hill Projesi, Bodrum’da 12 ay boyunca keyifle yaşanabilecek, yatırım ve yaşamın kesiştiği eşsiz bir adres olarak yükseliyor.