Hilton'un Türkiye'deki 100. oteli İstanbul Havalimanı'nda açıldı

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ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

100 yılı aşkın süredir otelcilik ve konaklama sektöründe 144 ülke ve bölgede 9.400’den fazla tesisle faaliyet gösteren Hilton’un yeni yatırımı, İstanbul Havalimanı’na doğrudan bağlantılı konumuyla dikkat çekiyor. 485 odasıyla hizmet verecek Hilton Istanbul Airport, grubun İstanbul’daki yeni yatırımı olmasının yanı sıra Hilton’un Türkiye’deki 100. oteli olarak da önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

Hilton’un küresel stratejisi doğrultusunda tasarlanan otel, klasik havalimanı oteli anlayışının ötesine geçerek konaklama deneyimini bir yaşam alanına dönüştürüyor. Pist manzarasına sahip geniş oda ve süitleriyle misafirlerine konfor sunan tesis, İstanbul’un yerel dokusundan ilham alan gastronomi seçenekleri ve modern wellness olanaklarıyla da öne çıkıyor. Hilton Honors programının sunduğu ayrıcalıklar ise misafirlerin konaklama deneyimine ek avantajlar sağlıyor.

“Türkiye’de rekor düzeyde büyümemizi sürdürüyoruz”

Hilton Kıta Avrupası Kıdemli Başkan Yardımcısı David Kelly, “Hilton olarak Türkiye’de 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Türkiye’deki 100. otelimiz olan Hilton Istanbul Airport’un açılışı, Türkiye’deki yatırımlarımız açısından önemli bir aşamayı temsil ediyor. Bu yıl tarihimizin en yüksek açılış sayısına ulaşarak Türkiye’de rekor düzeyde büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki otel sayımızı artırmayı sürdürürken, Hilton Istanbul Airport da ülkedeki büyüme stratejimizin bir parçası olarak konumlanıyor” diye konuştu.

Hilton Istanbul Airport Genel Müdürü Tolga Aytan ise “Dünyanın önemli havacılık merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı’nda yer alan Hilton Istanbul Airport, Hilton’un Türkiye’deki havalimanı otelciliği alanındaki ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor” ifadelerini kullandı.