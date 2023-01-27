Hyatt, Türkiye’deki 6. otelini İzmir’de açtı

SELENAY YAĞCI

Hyatt Hotels, yeni açılan Hyatt Regency İzmir İstinyePark ile Türkiye’deki otel sayısını 6’ya çıkardı. Türkiye’de 30 yıldan fazla bir süredir faaliyet gösteren Chicago merkezli grup, yeni oteliyle İzmir’in turizm alanında güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Hyatt Regency İzmir İstinyePark için, vergi dairesi inşaatı, çevre düzenlemesi, çocuk parkı, 2 ilköğretim okulu, yeraltı otoparkını da kapsayan 430 milyon dolarlık yatırım yapıldı.

160 odası ve 160 çalışanı ile hizmet veren otelin Genel Müdürü Zafer Canbaz, tüm odaların deniz manzaralı ve yüzde 80’inin balkonlu olduğunu söyledi. Odalara anahtar kullanmadan mobil giriş imkanı bulunduğunu da kaydeden Canbaz, “Tüm odalarda ışık ve klimayı kontrol eden hareket sensörleri mevcut. Ayrıca güneş panellerimiz de dahil çevreye duyarlı yüksek teknolojilere sahibiz” dedi.

“Şehre fayda sağlayan girişimlerde yer alan otel olmak istiyoruz”

Üçkuyular feribot iskelesi, Fahrettin Altay metro ve tramvay durağı ve otobüs aktarma merkezine yakınlığının yanı sıra kendi segmentinde şehrin havaalanına en yakın oteli olduklarını da kaydeden Canbaz, “İzmir’in en lüks alışveriş merkezi İstinyePark ile aynı kompleksin içindeyiz. Otelden AVM’ye doğrudan geçiş imkanı var. Misafirlerimiz otelimizin içindeki The Bay Restaurant’ta Ege mutfağını deneyimleyebilecekleri gibi İstinyePark AVM içinde bulunan birçok seçkin restoranı da tercih edebilir. Aynı zamanda sanata ve sanatçıya değer veren, şehrin yararına olacağına inandığımız tüm girişimlerde yer alan bir otel olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

■ TIP KONGRELERİ İZMİR’E GELİYOR

İzmir’de şehir otelleri kategorisinde fark yaratmayı hedeflediklerini anlatan Zafer Canbaz, 2023 yılının turizm sektörü açısından oldukça verimli geçeceği öngörüsünü paylaştı. Zafer Canbaz, “Her gün artan erken rezervasyon talepleri, ülkemizin ev sahipliği yapacağı uluslararası etkinlikler ve ülkemizin ekonomik olarak sunduğu cazip tatil fırsatları ile talebin yüksek olacağı ve doluluk oranlarının tatmin edici boyutlara ulaşacağı bir yıl olacak” dedi. Konfirme edilen tıp kongreleri ile İzmir’e Haziran’da Avrupa’dan 400’den fazla bilim insanının geleceğini bildiren Canbaz, “Bu değerli ziyaretlerin kendi otelleri için olduğu kadar komşu oteller için de fayda yaratacağını dile getirdi. Ortadoğulu turistlerin İstanbul için olduğu gibi İzmir için de önemli bir potansiyel oluşturduğunun altını çizen Canbaz, İran’dan da ciddi bir talep geldiğini belirterek, “Biz bir hedef kitle belirlemektense nitelikli misafir ağırlamak istiyoruz. Otelde değeri olan parayı harcarken, şehre de aynı şekilde katkı sağlamasını hedefliyoruz” dedi.