İç turizmde yeni bir rota: Çanakkale

MURAT KÜÇÜK/ÇANAKKALE

Osmanlı İmparatorluğu’nun son kez dünyaya meydan okuduğu, Cumhuriyet’imizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı Çanakkale, yalnızca Türk tarihi için değil dünya tarihi için de büyük önem arz ediyor. Bugün popüler kültürün en önemli öğelerinden bir tanesi olarak kabul gören Truva Savaşı, tarihe yön veren Ege filozoflarıve asırlık medeniyetler, bu kadim şehrin insanlık mirasına kazandırdıkları olarak sıralanabilir.Çanakkale sadece bir tarih bölgesi değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de göz kamaştıran bir kent. Hem savaş tarihinin izlerini hem de Ege’nin sakin denizinin huzurunu bir arada sunan bu kent, gezginlerin yeni destinasyonu oldu. Troya’da Prens Hector’un yürüdüğü sokaklarda yürüme şansı sunan bu şehir Türk’ün büyük mücadelesini de misafirlerine en yakından detaylıca gösteriyor. Mustafa Kemal Yolu adı verilen rota ile Atatürk’ün ayak bastığı her bir nokta görülebiliyor. Yanı sıra askerlerimizin onurlu mücadelesine dair kalıntılar da hala yerlerinde...

İşte, Çanakkale’de gezilip görülmesi gereken tarihi ve turistik yerler:

1. Çanakkale Savaşı Anıtları ve Şehitlikleri

1915’teki destanlaşmış Çanakkale Savaşı’na ev sahipliği yapan ve Şehitler Diyarı olarak bilinen Çanakkale, hem tarih severlerin hem de duygusal bir ziyaret yapmak isteyenlerin ilgi odağıdır. Çanakkale Şehitler Abidesi ve Anzak Koyu başta olmak üzere, Seddülbahir ve Kilitbahir Kalesi gibi önemli noktalarda savaşın izleri hala sıcaklığını koruyor. Ayrıca, Çanakkale Savaşları Müzesi ve Çanakkale Deniz Müzesi, bu tarihi zaferin detaylarını öğrenmek isteyenler için en öğretici yerlerin başında geliyor.

2. Truva Antik Kenti

Çanakkale’nin belki de en ünlü tarihi alanlarından biri, Homeros’un destanı İlyada’da adı geçen Truva Antik Kenti’dir. Hisarlık Tepesi üzerinde yer alan bu antik kent, MÖ 3000-5000 yıllarına kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Truva Atı’nın replikasının sergilendiği bu alanda, antik kalıntıları gezerek binlerce yıl öncesine ait izlere tanıklık edebilir, Troya kahramanı Prens Hector’un yürüdüğü sokaklarda yürüyebilirsiniz.

Troya Müzesi

Çanakkale’nin Truva Antik Kenti’ne yakın bir konumda bulunan Troya Müzesi, bölgenin binlerce yıl öncesine dayanan tarihini keşfetmek isteyenlere en doğru adres. 2018 yılında açılan modern müze, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Troya Antik Kenti’nin tarihini, arkeolojik buluntularını ve kültürel mirasını geniş bir koleksiyonla sergileyerek ziyaretçilere sunuyor. Antik döneme ait taş eserler, heykeller ve günlük yaşam objelerine kadar pek çok önemli eser sergileniyor. Troya Müzesi, tarihi bir yolculuk yaparken aynı zamanda bölgenin geçmişine dair derinlemesine bir bakış sunuyor.

3. Bozcaada ve Gökçeada

Çanakkale’ye seyahat edenler, adaların da sunduğu eşsiz güzellikleri mutlaka keşfetmelidir. Bozcaada, şarap bağları, taş sokakları ve tarihi köyleri ile huzurlu bir tatil arayanlar için ideal bir yer. Gökçeada ise, Türkiye’nin en büyük adası olarak sakin plajları ve doğasıyla ünlüdür. Her iki ada da, deniz, doğa ve kültür tutkunları için mükemmel birer destinasyondur.

4. Assos Antik Kenti ve Athena Tapınağı

Antik Yunan döneminden kalma bir şehir olan Assos da bir diğer harika destinasyon. Athena Tapınağı ile ünlü olan bölgede Tepeden Ege Denizi’ne bakarken, tarihsel kalıntıları gezip bölgenin huzur veren atmosferinde dinlenebilirsiniz. Assos aynı zamanda koylarıyla yaz aylarının vazgeçilmez adreslerinden bir tanesi.

6. Çanakkale Saat Kulesi ve Kent Merkezi

Çanakkale şehir merkezinde, Saat Kulesi ve çevresindeki sokaklar, şehri gezmeye başlamak için iyi bir nokta. Modern ve geleneksel yapıları bir arada barındıran şehir merkezinde, bundan tam 20 yıl önce vizyonda olan ve Brad Pitt’in başrolünde olduğu ünlü Troya filminde kullanılan Truva Atı’nı da görebilir, önünde fotoğraf çektirebilirsiniz.

Tüm bunların haricinde geniş bir seçenekler sunan kent mutfağı da gelenleri mutlu ediyor.