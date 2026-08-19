Işık, Trabzon’un turizm potansiyeli altyapı yatırımlarıyla büyür

Fikret YAZICI

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde faaliyet gösteren Tilya Resort Hotel, resort konsepti, aquapark yatırımı ve aile odaklı hizmet modeliyle bölge turizminde öne çıkan tesisler arasında yer alıyor. Tilya Resort Hotel Genel Müdürü Ömer Işık, otelin yatırım sürecinden Trabzon turizminin mevcut sorunlarına, uluslararası pazarlardan sektörün geleceğine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

İnşaat mühendisi olduğunu belirten Işık, uzun yıllar İstanbul’da inşaat ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösterdikten sonra ticari bir alacak süreci nedeniyle oteli devraldığını söyleyerek “Ben inşaat mühendisiyim. İstanbul’da inşaat işleri ve otomobil bayiliği yapıyordum. Ticari bir alacak nedeniyle bu tesisi satın aldım. Daha sonra tamamen geliştirerek bugünkü yapısına kavuşturduk. Yaptığımız yatırımlarla tesis bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi” dedi.

Karadeniz’in aquaparklı resort tesislerinden

Yaklaşık 100 odalı ve dört yıldızlı hizmet veren Tilya Resort Hotel’in özellikle aile konseptiyle öne çıktığını belirten Işık, tesisin en önemli farklılığının aquapark yatırımı olduğunu ifade etti. Karadeniz Bölgesi’nde aquapark konseptiyle hizmet veren öncü tesislerden biri olduklarını kaydeden Işık, hijyen ve güvenlik standartlarına büyük önem verdiklerini belirterek “Aquaparkımız Sağlık Bakanlığı ve Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü’nün denetimleri altında faaliyet gösteriyor. Hijyen konusunda hassas davranıyoruz. Misafirlerimize güvenli ve kaliteli bir ortam sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tesiste ayrıca spa, wellness, sauna, Türk hamamı, kapalı havuz, açık büfe restoran ve çocuk alanlarının bulunduğunu belirten Işık, özellikle ailelerin tercih ettiği bir tesis olmayı hedeflediklerini dile getirdi. Alkolsüz aile konseptiyle hizmet verdiklerini ifade eden Işık, tesisin huzurlu bir tatil ortamı sunmaya odaklandığını söyledi.

Çevre illerden yoğun talep alıyor

Tilya Resort Hotel’in yalnızca Trabzon değil, çevre illerden de talep gördüğünü belirten Işık, özellikle yaz döneminde bölgesel hareketliliğin arttığını Erzurum, Bayburt, Artvin, Rize ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinden gelen ziyaretçilerin tesisi tercih ettiğini ifade ederek “Akdeniz veya Ege’ye gitme imkânı olmayan aileler bölgede kaliteli bir tatil alternatifi arıyor. Bu noktada tesisimiz özellikle çocuklu aileler için önemli bir seçenek oluşturuyor” dedi.

Mavi bayraklı deniz avantajı değerlendirilmeli

Tesisin bulunduğu bölgenin deniz kalitesi açısından önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Işık, Akçaabat ile Çarşıbaşı arasındaki kıyı hattının mavi bayraklı plaj özelliği taşıdığını söyledi. Bölgenin deniz turizmi açısından avantajlı olmasına rağmen plaj altyapısının yeterince gelişmediğini öne süren Işık, ilgili kurum ve yerel yönetimlerin sahil düzenlemelerine yönelik çalışmalarının kentin turizm değerini artıracağını ifade ederek şunları söyledi:

“Denizimiz var ancak plaj kültürünü yeterince oluşturamadık. İnsanların rahatlıkla kullanabileceği sosyal alanlar, temizlik, duş, tuvalet ve altyapı hizmetleri geliştirilmelidir. Atık suların doğru şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bunlar sağlanmadan kıyı turizmini istenilen seviyeye taşımak zor.”

Turizmde altyapı sorunu yatırımcıyı zorluyor

Trabzon turizminin gelişimi önündeki en önemli sorunlardan birinin de altyapı eksiklikleri olduğunu belirten Işık, özellikle elektrik ve internet hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların işletmeleri zorladığını söyledi. Turizm hizmetinin yalnızca otel içindeki imkanlarla sınırlı olmadığını ifade eden Işık, şehir altyapısındaki sorunların doğrudan misafir deneyimine yansıdığını dile getirdi. Işık, “Bugün dünyanın farklı ülkelerinden misafir ağırlıyorsunuz. Oteliniz ne kadar kaliteli olursa olsun elektrik kesildiğinde ya da internet olmadığında bunu misafire anlatmanız kolay olmuyor” diye konuştu.

Elektrik kesintilerinin işletmeler açısından ciddi maliyet oluşturduğunu belirten Işık, jeneratör bulunmasına rağmen kısa süreli kesintilerin dahi müşteri memnuniyetini etkilediğini ifade ederek “En güzel havada bile elektrik kesintileri yaşanabiliyor. Jeneratörümüz var ve devreye giriyor ancak birkaç saniyelik kesinti bile misafir üzerinde olumsuz etki bırakabiliyor. Asansörde kalan müşteriler oluyor, elektronik sistemler zarar görebiliyor” dedi. İnternet altyapısında da benzer sorunlar yaşandığını belirten Işık, dijital çağda hızlı ve kesintisiz internet erişiminin turizm işletmeleri için temel ihtiyaçlardan biri haline geldiğini kaydetti.

Yeni pazarlarda tanıtım atağı

Trabzon’un yeni turizm pazarlarına yönelik çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirten Işık, özellikle Orta Asya ve Orta Doğu pazarlarının kent turizmi açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle yürütülen tanıtım çalışmalarına katıldıklarını ifade eden Işık, Özbekistan pazarına yönelik temasların ardından Trabzon’a charter uçuşların başladığını kaydetti.

Orta Asya’dan gelen ziyaretçilerin özellikle aile konsepti, deniz ve aquapark hizmetlerine ilgi gösterdiğini belirten Işık, bölgenin bu pazarlarda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu anlatarak “Kazakistan ve Özbekistan pazarında önemli bir potansiyel görüyoruz. Bu ülkelerden gelen misafirlerin beklentileri arasında deniz ve aile konsepti öne çıkıyor. Biz aquapark tarafındaki talebi karşılayabiliyoruz ancak sahil altyapısının da geliştirilmesi gerekiyor” dedi.

Turizm Platformu öncülüğünde Kazakistan’dan acente temsilcilerinin Trabzon’da ağırlandığını ifade eden Işık, destinasyonun doğrudan tanıtılmasının yeni bağlantılar kurulmasına katkı sağladığını dile getirdi. Irak pazarına yönelik temasların da sürdüğünü belirten Işık, Erbil’de kamu kurumları, ticaret kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini, ardından Iraklı heyetlerin Trabzon’da ağırlandığını söyledi.

Trabzon’un mevcut turist profilinde Suudi Arabistan’ın önemli bir paya sahip olduğunu, İran ve Irak’ın da başlıca pazarlar arasında bulunduğunu belirten Işık, Kahire-Trabzon uçuşlarının başlamasının ise yeni bir pazar fırsatı oluşturacağını ifade etti.