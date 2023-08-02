İspanya'yı yılın ilk yarısında 37,5 milyon yabancı turist ziyaret etti

İspanya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkeyi bu yılın ilk 6 ayında 37,5 milyon yabancı turist ziyaret etti. İspanya'ya en fazla turistin sırasıyla İngiltere, Fransa ve Almanya'dan geldiği belirtildi.

Yılın ilk 6 ayında İspanya'ya gelen yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 arttığına işaret edilen açıklamada, öte yandan bu rakamın 38 milyon yabancı turistin geldiği Kovid-19 salgınından önceki yıl olan 2019'un gerisinde olduğu bildirildi.

Öte yandan yetkililer, yılın 6 ayında ulaşılan bu rakamın, "uluslararası turizmin, salgından bu yana güçlü şekilde toparlandığının işareti olduğunu" kaydetti.

Gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 12'sini turizmin oluşturduğu İspanya'nın en çok ziyaret edilen bölgesi Barselona ile Costa Brava'nın da yer aldığı Katalonya bölgesinin kuzeydoğusu oldu.