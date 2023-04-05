Jolly, Turizm Medya Grubu'na yatırım yaptı

Jolly'den yapılan açıklamada hisse oranı ve yatırım bedeline ilişkin bir bilgi yer almadı. Turizm Medya Grubu, "MICE" sektörü olarak adlandırılan toplantı, konferans, kongre, fuar ve teşvik etkinlikleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Açıklamaya göre, söz konusu işbirliği ile iki markanın bir araya gelerek Türkiye’de MICE, turizm ve fuarcılık sektöründe büyük projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.