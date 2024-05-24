Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği'nden kuruluşuna öze ödül töreni

Türkiye turizminin önemli bölgelerinden Kapadokya’nın sivil toplum anlamında önemli bir eksikliğini gidermek amacıyla 2023 yılı başında kurulmuş olan, deneyimli turizmci ve yatırımcı Ömer Tosun başkanlığında faaliyetlerini yürüten Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD), 1.yılını 31 Mayıs’ta gerçekleşecek özel bir Gala Yemeği ile kutluyor.

Kapadokya’nın temel turizm unsurları olan oteller, balon firmaları, restoranlar, halı mağazaları, çanak atölyeleri ve bağcılık firmalarının bölgeye önemli katma değer sağlayan lider yatırımcılarından oluşan üyeleri, Turizm Bakanlığı ile Nevşehir ve çevre illerin protokolü, turizm ve iş dünyasından pek çok saygın isim, derneğin kuruluş yıldönümünde bir araya geliyor.

Mübadeleye özel şarkılar geceye ses katacak

Özel gecede, bugüne kadar Kapadokya’da unutulmaz izler bırakan, bölgenin önde gelen isimleri de ‘İz Bırakanlar Ödülleri’ne kavuşacak.

Misafirlere özel bir içeriğin sunulacağı gecede, aslen Kapadokyalı olan Rum sanatçı Vasilis Kasouras, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadesinin 100. yılı olması sebebiyle, mübadele öncesi Kapadokya şarkılarını derlediği ‘Karamanlidika Songs from Cappadocia’ albümünden eserler seslendirecek.

Geceyle ilgili konuşan KAPYAD Başkanı Ömer Tosun ‘KAPYAD olarak, Kapadokya markasının ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması konusunda stratejilerilerini ve çalışmalarını yürütüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu sene ilk yılımızı kutlayacağız ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz. Davette ayrıca ‘İz Bırakanlar Ödül Töreni’ ile bölgemizin kalkınmasına büyük emekleri geçmiş, bölge için ilkleri hayata geçirmiş isimleri ödüllendireceğiz. Bu sene Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesinin 100. yılı. Bu yıldönümüne de dikkat çekmek istedik ve aslen Kapadokyalı sevilen Rum sanatçı Vasilis Kasouras’ı davet ettik. Kapadokya için değer yaratanları ödüllendirmeye ve KAPYAD olarak bölgemiz ve ülkemiz için yatırımlarımızı sürdürmeye ve çalışmaya devam edeceğiz"