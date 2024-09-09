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Kapadokya'ya milyonlarca turist aktı

UNESCO Dünya doğal ve kültürel miras listesinde yer alan Kapadokya bölgesi turistlerin de ilk tercihleri arasında yer aldı. 8 ayda yaklaşık 3 milyon yerli ve yabancı turist bölgeyi ziyaret etti.

Haber Merkezi
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Kapadokya'ya milyonlarca turist aktı
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Doğal, tarihi ve kültürel değerleri, ilginç yeraltı ve yer üstü oluşumlarının yanı sıra değişik tur aktiviteleriyle her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini 8 ayda 2 milyon 922 bin 485 yerli ve yabancı konuk ağırlandı.

Kapadokya bölgesini Ocak'ta 153 bin 309, Şubat'ta 159 bin 819, Mart'ta 218 bin 479, Nisan'da 558 bin 464, Mayıs'ta 498 bin 354, Haziran'da 412 bin 730, Temmuz'da 371 bin 206, Ağustos'ta ise 550 bin 124 yerli ve yabancı turist gezdi.

Kapadokya'da geçen yıl ağırlanan 4 milyon 826 bin 662 yerli ve yabancı turistle tüm zamanların rekoru kırılmıştı.

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