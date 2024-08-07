Karadeniz Holding CEO’su Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti İstanbul Fahri Konsolosu oldu

Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasında diplomatik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni bir adım atıldı. Dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Karadeniz Holding’in CEO’su Orhan Remzi Karadeniz, Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak görevlendirildi.

Fahri Konsolosluğun resmi açılışı, Seyşeller Cumhuriyeti’nin Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde’nin teşrifleriyle 6 Ağustos 2024 Salı günü Karadeniz Holding’in genel merkezinde gerçekleştirildi. Törene Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği, Kağıthane Kaymakamlığı, Türk Hava Yolları’nın üst düzey temsilcilerinin yanı sıra Karadeniz Holding Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

İki ülke arasında yakın bir bağ kurulacak

Seyşeller Cumhuriyeti Dışişleri ve Turizm Bakanı Sylvestre Radegonde, törende yaptığı konuşmada iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün arttığına dikkat çekerek “Türkiye ile Seyşeller arasındaki dostane ilişkileri daha da ileriye taşıyacak bu önemli görevlendirme, iki ülkenin ticaret ve turizm alanlarındaki karşılıklı iş birliğinin artırılması bakımından önemli bir adım. Sayın Orhan Remzi Karadeniz’in, deneyimi ve vizyonu ile bu görevi en iyi şekilde yerine getireceğine olan inancımız tam. Bu atama, sadece diplomatik bağlarımızı değil, aynı zamanda ticari ilişkilerimizi de güçlendirecektir” dedi.

Seyşeller’in İstanbul Fahri Konsolosluğu görevini üstlenen Karadeniz Holding CEO’su Orhan Remzi Karadeniz, törendeki konuşmasında şunları söyledi: “Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmış olmaktan büyük onur duyuyorum. Bu görev Seyşeller Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki bağları güçlendirmek için büyük bir fırsat. Bu fırsatı değerlendirerek Türkiye ile Seyşeller arasındaki ekonomik, kültürel ve turizm alanlarındaki iş birliğini daha da ileriye taşımak için çalışacağız. Seyşeller'in Türkiye'de büyükelçiliği bulunmadığı göz önünde alındığında, fahri konsolosluğumuz Seyşeller Cumhuriyeti’nin İstanbul’da temsil edilmesinde ve iki ülke arasında daha yakın bir bağ kurulmasında etkili olacaktır.”

İşbirliği güçleniyor

Ekonomisinin temel kaynağı turizm olan Seyşeller Cumhuriyeti, Hint Okyanusu’nda bulunan 155 takım adadan oluşuyor. Nefes kesen mercan kumu plajları, berrak suları ve eşsiz biyolojik çeşitliliğiyle tanınan ülke, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor. Ankara’nın ardından İstanbul’da da açılacak Fahri Konsolosluk, Seyşeller ile Türkiye arasındaki siyasi, ticari, kültürel ve turistik ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak.