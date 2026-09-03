Kârlılığı eriyen turizmci kurda esneklik bekliyor

MERVE YİĞİTCAN

Türkiye turizm sektörü, girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar ve yatay seyreden döviz kurunun yarattığı maliyet-fiyat kıskacında faaliyetlerini sürdürüyor. Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF) öncesinde sektörün güncel durumunu değerlendiren Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı (TUGEV) Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık, konaklama sektörünün kârlılık baskısı altında olduğunu vurguladı.

Dünyada en hesaplı konaklama İstanbul’da

Türkiye’deki yüksek enflasyona karşın döviz kurunun yatay seyretmesinin maliyet dengelerini bozduğunu ifade eden Müberra Eresin, konaklama sektöründeki maliyetlerin son yıllarda 6 ila 6,5 katına çıktığını söyledi. Şehir otellerinde döviz bazlı kontratların son 5-10 yıldır büyük oranda aynı seviyelerde kaldığını belirten Eresin, “Yurt dışı partnerlerinize Türkiye’deki enflasyonu gerekçe göstererek döviz bazında zam yapmanız mümkün değil. En fazla yüzde 1 ila 3 bandında artış yapabilirsiniz. Gelirleri sabit kalırken giderleri 6-6,5 katına varan bir konaklama sektöründen bahsediyoruz” dedi.

Tüm bu tabloya rağmen İstanbul’un konaklama fiyatları açısından avantajını koruduğunu vurgulayan Eresin, “Dünyada en hesaplı konaklayabileceğiniz metropol İstanbul; daha düşük fiyatlı bir metropol şehir yok” ifadelerini kullandı. Gelir istatistiklerinde konaklama sektörünün tek başına ayrıştırılmamasından kaynaklanan algı sorununa da değinen Eresin, sektörün beklentisini şu sözlerle özetledi: “Sektörümüze sağlanacak en ufak destek, özellikle yatay seyreden kurlarda biraz esneklik sağlanması başta olmak üzere, ülkemize gelecek turistin yaratacağı katma değer ve döviz girdisiyle doğrudan orantılı olacaktır.”

Ortadoğu'da süren savaşın endişesi seyahatleri azalttı

Bölgesel gerilimler ile Ortadoğu ve dünyadaki savaşların turizm hareketleri üzerindeki etkilerini değerlendiren Müberra Eresin, Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle küresel pazarda zaman zaman yanlış bir algıyla karşı karşıya kalabildiğini belirtti. Savaşların büyüme riski ve hava sahalarının kapanma endişesi nedeniyle insanların seyahatlerini azalttığına dikkat çeken Eresin, turizmde temel göstergenin sadece turist sayısı olmaması gerektiğini vurguladı.

Eresin, “Kaç tane turist geldiği değil, turistin geceleme ve oda başı ne kadar harcama yaptığı bizim için önemli. Turist sayılarını yakalamak hâlâ mümkün ancak ortalama oda fiyatlarında ve GOP (brüt işletme kârı) tarafında bu yıl hedefleri yakalamanın imkânı yok” değerlendirmesinde bulundu. Eresin ayrıca, kültür turizmi ayağında iç pazarın daha fazla hareketlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Eylül ayı itibarıyla sezon bereketli gidiyor

Sektörün genel durumunu değerlendiren İTO Yönetim Kurulu Üyesi ve TUGEV Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık, yiyecek-içecek alanındaki fiyat algısı ile konaklama sektörünün birbirinden ayrılması gerektiğine dikkat çekerek, otelcilikte dünyadaki muadillerine kıyasla kaliteli hizmet sunulduğunu ifade etti.

Yaşık, “Sektör olarak gelen kişileri döviz odaklı değil, her zaman 'misafir' anlayışıyla ağırlamaya ve en iyi şekilde uğurlamaya odaklanıyoruz” dedi. Ekstra maliyet baskıları nedeniyle zaman zaman zorlanan ve kontrat devri arayan işletmeler olabildiğini ancak bunun sektöre genellenmemesi gerektiğini söyleyen Yaşık, son çeyreğe ilişkin beklentisini şu sözlerle paylaştı: “Saha gözlemlerimize göre eylül ayı itibarıyla otellerimizde bereketli bir dönem geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Sektörümüzün 2027 yılına çok daha iyi bir ivmeyle gireceğini umut ediyorum.”

Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı 24 Eylül'de kapılarını açıyor

Dream Project organizasyonuyla bu yıl dördüncü kez düzenlenecek Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF), 24-25 Eylül 2026 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 5 yıl içinde kendi alanında dünyanın en büyük ilk üç fuarı arasına girmeyi hedefleyen organizasyona ilişkin detaylar şöyle:

* 10 bin metrekarelik alanda 29 ülkeden 345'in üzerinde katılımcı firma yer alacak.

* Fuar kapsamında 39 ülkeden gelen 300 uluslararası satın almacı (Hosted Buyer) ağırlanacak ve 8 binin üzerinde B2B görüşme gerçekleştirilecek.

* 17 binin üzerinde profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuarda, yurt dışından 2 bin 500 ila 3 bin arasında uluslararası profesyonelin katılımı hedefleniyor.

* İki gün sürecek zirve kapsamında 18 oturumda 83 ulusal ve uluslararası konuşmacı; 2026 performansını, 2027 beklentilerini, MICE endüstrisini, yeni pazar fırsatlarını ve sürdürülebilirlik konularını masaya yatıracak.