Kartepe, Kartalkaya ve Keltepe'de yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'a yaklaşık 1,5 saatlik uzaklığıyla yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gören Kartepe'de, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği, uzunluğu 450 ila 3 bin 500 metre arasında değişen 19 pist bulunuyor.

Kayağın yanı sıra turistlere snowboard, kar kızağı, zipline, atv turları, kar bisikleti yapma gibi olanaklar sunan Kartepe'deki işletmeler, kayakseverlerden ilgi görüyor.

Kartepe Kayak Merkezi'ndeki otelin Genel Müdürü Erhan Dündar, kış sezonuna hazırlık kapsamında bakım ve yenileme çalışmalarının yapıldığını anlattı.

Dündar, merkezde otelin dışında 22 kafeterya ve restoranın bulunduğunu aktararak, "Sezonu maksimum kapasiteyle kapatmak istiyoruz. Yatılı ve günübirlik misafirlerimizle bu sezonu yüzde 90-95 kapasiteyle kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

Yerli turistlerin dışında Orta Doğu ülkeleri ve Avrupa'dan da misafir ağırladıklarını belirten Dündar, "Geçen hafta Almanya ve İngiltere'den 10 aile geldi. Orta Doğu ülkelerinden gelen misafirlerimiz genelde yaz aylarını tercih ediyor ama kışın gelenler de var. Güzel bir kış sezonu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Dündar, tüm pistlerin tatilcilere hizmet verdiğini ve bekledikleri kar yağışının gerçekleşmesiyle kar kalınlığının 2 metreyi bulacağını söyledi.

Yarıyıl tatilinin başladığı günden bu yana ortalama yüzde 80 dolulukla hizmet verdiklerine değinen Dündar, "Tatil süresi boyunca ortalama yüzde 90 yoğunluğa çıkacağımızı düşünüyoruz. İşletme olarak ilgiden memnunuz." şeklinde konuştu.

"Yarıyıl tatilini Kartepe'de geçiriyoruz"

Darıca ilçesinden Kartepe'ye ailesiyle gelen Mustafa Akgül, Kartepe'nin mevkisi ve rahat ulaşımının burayı tercih etmelerinde etkili olduğunu vurguladı.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Duru Akgül de tatilin eğlenceli devam ettiğini, tesiste kardan adam yaparak, kızakla kayıp kar topu oynayarak ailecek stres attıklarını dile getirdi.

İstanbul'dan ailesiyle tesise gelen ilkokul 3. sınıf öğrencisi Muhammet Ali Üzel de "Çok eğleniyoruz. Tatil burada daha güzel geçiyor. Tatilde sokakta arkadaşlarımla oynadım, bazen de kuzenlerime gezmeye gittim ama en çok burayı sevdim. Burada hem karla oynuyorsunuz hem kızakla kayıyorsunuz." dedi.

Hacı Emin Üzel ise eşi ve kızıyla ilk kez geldiklerini, güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

İlkokul 3. sınıf öğrencisi Azra Üzel de Kartepe'nin yarıyıl tatilini geçirmek için güzel bir yer olduğunu kaydetti.

Kartalkaya'da kar kalınlığı 2 metreyi geçti

İstanbul ve Ankara arasındaki konumu, Köroğlu Dağları'nın 2200 metre rakımlı zirvesindeki yerine rağmen ulaşım kolaylığıyla tercih edilen Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 2 bin yatak kapasiteli 5 otel yüksek doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Yerli ve yabancı misafirlerin kar kalınlığı 2 metreyi geçen, toplam uzunluğu 75 kilometrelik 25 pistte kayak ve snowboard yaptığı merkezde çocuklar ayrıca, oluşturulan mini kulüpler ve çeşitli aktivite alanlarında eğleniyor.

Batı Karadeniz Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı ve Kartalkaya'daki bir otelin Yönetim Kurulu Saşkanı Halit Ergül, tatili yoğun geçirdiklerini belirterek, "Gelen misafirlerin ilgi ve alakası çok iyi. Kar da çok güzel yağdı. Şu anda pistlerde en az olan yerde 2 metrenin üzerinde kar var. Otel dolulukları da yaklaşık yüzde 90-95 arasında. Misafirlerimizin ilgisi çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Ergül, Kartalkaya'nın şu an Türkiye'nin en iyi kar alan bölgesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yarıyıl tatilinden sonraki rezervasyonlarımız da oldukça iyi. Bu ilginin iyi olmasının tek sebebi karın çok iyi olması. Çocuklarımızı tüm otellerimizde oyalayabilecek mini kulüpler var. Bir de çocukların dilinden anlayan kayak öğretmenleri var. Zaten herkes buraya kayak için geliyor."

"Burada yeni arkadaşlar ediniyorum"

Yarı yıl tatilini değerlendirmek için eşi ve kızı ile İstanbul'dan gelen Görkem Özergin, her yıl kar keyfi için Kartalkaya Kayak Merkezi'ni tercih ettiklerini anlattı.

Özergin, "Buranın en güzel yanı İstanbul'a yakın olması. Arabayla gelebiliyor olmamız. Erzurum, Kayseri gibi lokasyonlar daha zor ve meşakkatli oluyor. Eşim ve kızımız da burayı çok seviyor. O yüzden hep buraya geliyoruz." ifadesini kullandı.

Ailesi ile kayak yapan 11 yaşındaki Ece Özergin de tatilinin çok güzel geçtiğini vurgulayarak, "Genellikle kayak yapıyorum. Çocuk atölyeleri de var. Oralarda da vaktimi güzel şekilde değerlendiriyorum. Burada yeni arkadaşlar da ediniyorum." diye konuştu.

Ankara'dan ilk defa merkeze gelen Reşat Yılmaz ise "Hava güzel. Eğleniyoruz. Keyif alıyoruz. Kar da pistler de çok güzel. Keyif alarak kayıyoruz." dedi.

"Burayı herkesin görmesini tavsiye ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce hizmete alınan Keltepe Kayak Merkezi'nde ise günübirlik tatilciler sömestiri doğayla iç içe geçiriyor.

Kent merkezine 23, Ankara'ya 263 ve İstanbul'a 425 kilometre uzaklıktaki merkeze gelen ziyaretçiler, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan, tarihi evleriyle ünlü Safranbolu ve Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına sahip Yenice ilçesinde konaklama imkanı bulabiliyor.

2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezi, saatte 1200 kişi taşıyabilen 64 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ile babylift sistemleriyle kayakseverlere hizmet veriliyor.

Eşi ve oğlu ile İstanbul'dan gelen Sabire Sezer, geçen yıl da geldiğini ve çok beğendikleri için tekrar burayı tercih ettiklerini anlattı. Sezer, "Çocuklarım burayı çok beğendi. Yetkililere teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel olmuş. Karabük'e değer katmış." dedi.

Karabük Üniversitesi öğrencisi Nijeryalı Ayomide Kareem de kayak merkezinin çok güzel olduğunu ve herkesin burayı görmesi gerektiğini vurguladı.

Omsewa Abigael de merkezi çok beğendiğini, arkadaşlarıyla hoşça vakit geçirdiklerini dile getirdi.