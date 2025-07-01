Kastamonu Türk Dünyası Turizm Kongresi’nde

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Kongresi’nin 7.si bu yıl Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi’nin ev sahipliğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlendi. 21-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleşen ve 12 ülkeden çevrim içi ve yüz yüze olarak toplam 335 katılımcının bildiri sunduğu kongreye Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burhan Sevim’in yanı sıra Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutay Oktay’ da katıldı.

Kongreye davetli konuşmacı olarak katılan İkiz Şehirler Dünya Turizm Forumu Genel Sekreteri Hüseyin Baraner, “Küresel değişimler ışığında turizm ve Türk Dünyası ülkelerinin potansiyeli” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kongrenin bir diğer davetli konuşmacısı UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz ise “Kültürel ve Doğal Mirası UNESCO Ölçütleriyle Korumak” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Kongre sırasında Moderatörlüğünü Kastamonu Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kutay Oktay’ın yaptığı “Türk Dünyası Turizminde Yeni Ufuklar ve İş Birlikleri Çalıştayı” da düzenlendi. Kongreye Kastamonu Üniversitesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Canan Tanrısever’de çevrimiçi bildiri ile katıldı.