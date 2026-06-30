"Kayseri ve ilçelerinde kültür ve spor turizmi fırsat barındırıyor"

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, ilçelerin sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin etkinlik ekonomisiyle desteklenmesi halinde şehir markasına, istihdama ve yerel kalkınmaya önemli katkılar sağlayacağını belirterek, belediyelerle ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Yerel yönetimlerle iş birliğine büyük önem verdiklerini ifade eden Özandaç, "Amacımız yalnızca etkinlik düzenlemek değil; şehir ekonomisine, turizme ve sosyal yaşama sürdürülebilir katkı sağlayacak projelerin hayata geçirilmesine destek olmak. Kayseri'nin üç merkez ilçesi de kendi kimliği ve potansiyeliyle önemli fırsatlar barındırıyor" dedi.

Kocasinan ilçesi için özellikle Erkilet ve Yamula Barajı çevresine yönelik projeler hazırladıklarını aktaran Özandaç, Erkilet Bölgesi'nin turistik yürüyüş rotaları, seyir terasları, sosyal yaşam alanları ve yaşayan tarih sokağı konseptiyle yeniden planlanabileceğini söyledi.

"Sessiz Kocasinan" önerisi

Özandaç'ın dikkat çeken önerilerinden biri de "Sessiz Kocasinan Projesi" oldu. Proje kapsamında kornasız trafik kültürünün yaygınlaştırılması, semt pazarlarında bağırarak satış yapılmasının azaltılması ve daha sakin bir alışveriş ortamının oluşturulması hedefleniyor. Kontrollü canlı müzik uygulamalarının hayata geçirilmesini öneren Özandaç, belirli bölgelerde "Dingin İlçe" ve "Sanatsever Bölge" konseptlerinin uygulanabileceğini söyledi.

"Ortak çalışmaya hazırız"

Hazırlanan raporların temel amacının belediyelere yol göstermek ve ortak projeler geliştirmek olduğunu vurgulayan Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, etkinlik sektörünün yalnızca eğlenceyi değil, turizm, istihdam, gastronomi, kültür ve şehir ekonomisini de doğrudan etkileyen stratejik bir alan olduğunu söyledi. "Talas, Melikgazi ve Kocasinan'ın sahip olduğu potansiyeli etkinlik ekonomisiyle buluşturarak daha güçlü bir şehir markası oluşturabiliriz" diyen Özandaç, sendika olarak sahip oldukları bilgi birikimi ve organizasyon gücüyle belediyelerin yanında olmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.