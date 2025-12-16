Konya, Şeb-i Arus için 10 günde 1 milyon misafir hedefledi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Mevlana’nın 752’nci Vuslat Yıl Dönümü için düzenlenen Uluslararası Şeb-i Arus Törenleri, bu yıl hem şehirdeki hareketlilik hem de hazırlıkların kapsamı açısından son yılların en yoğun dönemine sahne oluyor. 7 Aralık sabahı Şems-i Tebrizi Türbesi’nde başlayan etkinliklerin ardından Konya Valisi İbrahim Akın, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve protokol üyeleri eşliğinde Mevlana Caddesi’nden Mevlana Müzesi’ne “Huzur Vakti Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Mevlana Müzesi’nde Hazreti Mevlana’nın sandukası başında okunan Kur’an tilavetinin ardından Mevlevi geleneğinin önemli bir unsuru olan Gülbang Duası yapıldı.

Daha sonra Hazreti Mevlana’nın 752. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi’nde Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Fikret Fidan tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından İstanbul Mushafı Konya Sergisi ile Mevlana Temalı Yedi Öğüt Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da hazırladıkları etkinliklerle çağın insanına Mevlana’nın çağrısını ve öğretilerini yeniden hatırlatmayı amaçladıklarını belirterek, “Bizler de bugün burada bu kutlu mirası yeniden idrak etmek için bir araya geldik. Şeb-i Arus kapsamında düzenlenecek her bir etkinliğin bu manevi atmosferin ve edeceğimiz duaların savaşlarla ve mazlumların gözyaşlarıyla boğulan dünyaya bir soluk getirmesini diliyoruz” dedi.

“Küresel düzende huzur, tüm insanlığın ortak arayışıdır”

Konya Valisi İbrahim Akın ise, anma törenlerinin bu yıl “Huzur Vakti” temasıyla düzenlendiğini hatırlatarak, “Bugün savaşlar, göçler, yoksulluk ve zulüm sebebiyle sarsılan küresel düzende huzur, tüm insanlığın müşterek ihtiyacı ve ortak arayışıdır. Mevlana’nın çağrısı, tam da bu noktada, doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün insanlığa yönelen bir davettir. Kendi kalbini ihya etmeden dünyayı imar edemeyeceğini hatırlatan, iç barış olmadan kalıcı küresel barışın mümkün olmadığını söyleyen bir davet. Bugün, insanlık adına daha çok huzura, daha çok barışa, daha çok birlik olmaya niyet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretçi profili bu yıl daha fazla çeşitlendi

Resmi verilere göre 7–17 Aralık boyunca Konya’nın bir milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor. Törenlerin bu yılki ziyaretçi profili daha geniş bir yaş ve ülke çeşitliliği gösteriyor. Ailelerin yanı sıra gençlerin ilgisi de dikkat çekerken, üniversite öğrencileri ve kültür-turizm amaçlı bireysel gezginlerin sayısında da hızlı bir artış var. Ayrıca çok sayıda yabancı turist de Şeb-i Arus programlarını yerinde takip ediyor.

Şehir otelleri son üç günde en yüksek doluluğa ulaştı

Törenlerin ilk günü olan 7 Aralık'tan itibaren Konya, Şeb-i Arus için Türkiye'den ve dünyanın değişik cografyalarından onbinlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Güvenlik, temizlik ve sağlık hizmetleri için üst düzey hazırlık yürütüldü

Hem şehir protokolü hem de kurum ve kuruluşlar, Şeb-i Arus için günler öncesinden hazırlıklarına başladı. Misafirlerin huzurlu bir atmosferde programlara katılmasını hedefleyen Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı birimleri, güvenlik ve sağlık ekipleriyle birlikte kapsamlı bir organizasyon planı oluşturdu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD birimleri, ziyaretçi yoğunluğuna karşı kapsamlı bir planlamayla sahada görev yapıyor.

Her akşam düzenlenen törenlerde sağlık ekipleri hazır beklerken, yoğun alanlarda mobil ambulans noktaları kuruldu. Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri, hem meydanlar hem de etkinlik alanlarında gün içerisinde düzenli temizlik çalışmaları yapıyor. Zabıta Dairesi ekipleri ise özellikle Mevlana Meydanı ve civarında dilenci ve fahiş fiyat denetimlerini artırarak ziyaretçilerin sorunsuz bir deneyim yaşamasını hedefliyor.

Trafik ve ulaşım için özel düzenleme

Şehirdeki yoğunluk nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü, etkinlik alanları çevresinde trafik akışını rahatlatacak özel bir planlama yaptı. Mevlana Meydanı, Mevlana Müzesi, Mevlana Kültür Merkezi ve çevresinde otopark yönlendirmeleri, yaya güvenliği uygulamaları ve toplu taşıma düzenlemeleri devreye alındı.

Uçak, hızlı tren ve otobüsler ek seferler yaptı

Şehirlerarası ulaşımda artan hareketlilik nedeniyle de düzenlemelere gidildi. Yetkililer, talebin yoğunlaştığı hatlarda ek düzenlemeler yapıldığını belirtirken, Yüksek Hızlı Tren’de Ankara–Konya ve İstanbul–Konya güzergahlarında ek seferler planlanarak yolcu kapasitesi artırıldı. Böylece şehirlerarası yolculuk taleplerinin daha hızlı ve kesintisiz karşılanması hedeflendi. Şehir dışından gelen ziyaretçiler için Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali ve YHT Garı’nda yönlendirme ekipleri de gün boyu görev yapıyor.

Şeb-i Arus haftasının başlamasıyla birlikte Konya’daki konaklama tesislerinde hareketlilik zirveye çıktı. Şehir genelinde yaklaşık 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip otellerde rezervasyonlar yüzde 80-90 seviyesine ulaştı. Turizmciler, hem iç turizmden hem de yurtdışından gelen taleplerin geçen yıla göre daha erken yoğunlaştığını belirtiyor. Sektör temsilcileri, dolulukların etkinliklerin son üç gününe girildiğinde pek çok otelde yer bulmanın güçleştiğini vurguluyor. Konya turizmcileri, bu yıl özellikle yurt dışından gelen bireysel turist sayısında artış olduğunu, İran, Pakistan, Malezya, Almanya ve Balkan ülkelerinden ziyaretçilerin dikkat çektiğini ifade ediyor.

Esnaf hareketliliği artışta

Törenlerin en belirgin yansıması, şehir esnafının yaşadığı hareketlilikte görülüyor. Türbe çevresi, Bedesten, Alaaddin çevresi ve Kültür Merkezi bölgesinde faaliyet gösteren esnaflar, özellikle Şeb-i Arus haftası yoğunluğunda müşteri sayılarının birkaç kat arttığını söylüyor. Konyalı esnaflar, şehir dışından gelen ziyaretçilerin hem alışveriş hem de yeme-içme mekanlarına ilgisinin arttığını, özellikle yöresel ürün ve hediyelik eşya satışlarında önemli bir artış yaşandığını belirtiyor.

Şehrin ışığı Şeb-i Arus’a hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, Şeb-i Arus haftası boyunca şehir merkezini özel aydınlatma konseptiyle süsledi. Mevlana Caddesi, Bedesten, Kültürpark çevresi, Türbeönü ve Aslanlı Kışla hattı; saçak ışıkları, ay-yıldız motifleri ve mevsimsel temalara uygun renk düzenleriyle ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Özellikle akşam saatlerinde ziyaretçilerin yoğunlaştığı bölgelerde ışıklandırmalar, hem fotoğraf çeken turistlerin hem de şehir sakinlerinin dikkatini çekiyor. Belediye, bu yıl ışıklandırma kapsamını genişleterek tarihi dokuyu ön plana çıkaran yeni uygulamaları da devreye aldı.

Sahlep gelenek oldu

Karatay Belediyesi’nin yıllardır sürdürdüğü sahlep ikramı bu yıl da Şeb-i Arus ziyaretçilerinin değişmeyen geleneği oldu. Mevlana Kültür Merkezi önünde kurulan ikram noktaları, soğuk akşamlarda binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. Belediye ekipleri, yoğunluğun arttığı saatlerde ikram kapasitesini yükselterek uzun kuyrukların oluşmasını engelliyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sahlep ikramının şehrin misafirperverliğini ve bu özel haftanın manevi atmosferini pekiştirdiğini vurgulayarak, “Bu özel haftanın ruhuna katkı sunuyoruz” dedi.