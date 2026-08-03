Köprübaşı yayla turizminde yeni çekim merkezi olmayı hedefliyor

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Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Görnek-Barma Yayla Şenliği, asırlık yayla kültürünü yaşatırken ilçenin turizm potansiyelini de öne çıkardı. Trabzon, Sürmene, Of ve Çaykara'nın ortak buluşma noktalarından biri olan Görnek Yaylası, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Görnek ve Madur Dağı'nda düzenlenen şenliklerin geçmişten bugüne uzanan önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, "Bu etkinlikleri Görnek'te senede bir kere, bir kere de Madur Dağı'nda yapıyoruz. Burası dağın zirvesi ve üç ilçeden gelen yolların buluştuğu ortak nokta. Eskiden dedelerimiz yayla yolunda burada buluşurdu. Bugün de aynı kültürü yaşatmak için bir araya geliyoruz" dedi.

Şenliklerin sadece eğlence değil, kültürel birlikteliğin de simgesi olduğunu vurgulayan Aydın, "Eskiden atalarımız sırtlarında yük taşıyarak yaylalara çıkıyor, yüklerini bırakıp horon oynuyordu. Bugün araçlarla geliyoruz ama horon yine aynı horon. Amacımız toplumun birbirinden uzaklaşmaması ve bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılmasıdır" diye konuştu.

Her yıl binlerce kişinin katıldığı etkinliklerin bölge ekonomisine de katkı sunduğunu ifade eden Aydın, şenlik alanında kurulan çadırlar ve yöresel ürün stantlarının yerel esnaf için önemli bir gelir oluşturduğunu söyledi. Aydın, "Gaziantep'ten, Kilis'ten, Samsun'dan, Adana'dan ve yurt dışından gelen misafirlerimiz oluyor. İnsanlar hem hemşerileriyle hasret gideriyor hem de yaylanın temiz havasında horon oynuyor" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un en yüksek noktası Köprübaşı'nda

Doğal zenginlikleriyle dikkat çeken Köprübaşı'nın turizm açısından henüz hak ettiği noktada olmadığını belirten Aydın, Trabzon'un en yüksek noktası olan Madur Dağı'nın ilçe sınırları içerisinde yer aldığını söyledi. Beşköy'deki şelaleler için hazırlanan projelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulduğunu belirten Aydın, yatırımların hayata geçirilmesiyle ilçenin doğa turizminde önemli bir merkez olabileceğini dile getirerek "Köprübaşı'na insanlar bu yaylanın ve dağın temiz havasını almak için gelmeli. İnanıyorum ki iklim değişikliğinin de etkisiyle dağ ve yayla turizmi önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacak. İlçemize bağlı 28 yayla bu anlamda büyük bir potansiyel taşıyor" diye konuştu.

Tarihi kervan yolu yeniden turizme kazandırılacak

Madur Dağı çevresinde bulunan tarihi kervan yolunun geçmişte Bayburt-Aydıntepe güzergâhında kullanıldığını anlatan Aydın, bu yolun Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de yer aldığını hatırlattı. Aydın, "Geçmişte insanlar Limonsuyu'ndan Bayburt'a tahta kaşık ve iskemle götürüyor, dönüşte buğday getiriyordu. Bu tarihi güzergâh bugün kültür ve doğa turizmi açısından önemli bir değer taşıyor" diye konuştu.

Aydın, yaklaşık 2 bin metre rakımdaki Ağaçbaşı Turba Bataklığının da endemik bitki türleri, böcekçil bitkileri ve nesli tehlike altındaki Kafkas semenderiyle dünya ölçeğinde önemli doğal alanlardan biri olduğunu söyledi.

Ahşap ustalığı ekonomiye katkı sağlıyor

Köprübaşı'nın yalnızca doğasıyla değil, yüzyıllardır süregelen ahşap ve demir işçiliğiyle de öne çıktığını belirten Aydın, belediye öncülüğünde kurulan Ağaç İşleri Kooperatifi'nin bahçe mobilyalarından kuş evlerine, bıçak kütüklüklerinden çeşitli ahşap ürünlere kadar üretim yaptığını anlattı.

Yol olmayan yere yatırım gelmez

İlçenin en önemli sorunlarının işsizlik ve göç olduğunu vurgulayan Aydın, çözümün ulaşım altyapısının güçlendirilmesinden geçtiğini belirterek, "Bütün yayla yollarımızın asfaltlanmasını istiyoruz. Yol olmayan yere yatırım gelmez. Turizmi geliştirebilirsek hem istihdam artacak hem de gençlerimizin ilçede kalmasını sağlayacağız" dedi.

Harmantepe Şehitliği yolunun betonlandığını anlatan Aydın, “ Burası 157 askerimiz yattığı Trabzon'un en büyük şehitliğidir. Şehitliğimizin yolunu, şehitlerimize yaraşır bir şekilde yaptık. Ziyarete gelenler rahatlıkla dualarını okuyup gidecekler ”dedi. Bayburt bağlantı yolunda da çalışmaların sürdüğünü aktaran Aydın, ulaşım yatırımlarının tamamlanmasının ardından Köprübaşı'nın hem doğa hem kültür turizminde Karadeniz'in yükselen destinasyonlarından biri olacağına inandığını sözlerine ekledi.