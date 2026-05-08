Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı: Mart ayında konaklama sektöründe hareketlilik arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki işletme belgeli ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı, 2026 yılı ocak ayında yüzde 31,20 iken ocak ayında yüzde 26,87'ye geriledi.

Ocak ayında 5 milyon 954 bin 245 olan toplam tesise geliş sayısı, şubat ayında 4 milyon 975 bin 509'a düşerken mart ayında 5 milyon 539 bin 839 olarak kaydedildi. Geceleme sayısı da benzer bir seyir izledi; Ocak'ta 12 milyon 397 bin 195 olan bu rakam Şubat'ta 10 milyon 75 bin 271'e geriledi, mart ayında ise 11 milyon 553 bin 58 olarak gerçekleşti.

Ortalama kalış süresi ocak ayında 2,08 gece olarak ölçülürken, Şubat'ta 2,02 geceye düştü, mart ayında ise 2,09 geceyle yeniden Ocak seviyesine yaklaştı. Ocak-Mart döneminin tamamında ortalama kalış süresi 2,07 gece olarak hesaplandı.

Yabancı ziyaretçi sayısı açısından bakıldığında, üç aylık dönemde toplam 5 milyon 794 bin 428 yabancı ziyaretçi tesislere geldi. Yerli ziyaretçi sayısı ise 10 milyon 675 bin 165 olarak gerçekleşti. Böylece Ocak-Mart döneminde toplam tesise geliş sayısı 16 milyon 469 bin 593 oldu.

Geceleme sayılarında da aynı tablo gözlemlendi. Yabancı ziyaretçilerin toplam gecelemeleri 14 milyon 379 bin 618, yerli ziyaretçilerin gecelemeleri ise 19 milyon 645 bin 906 olarak kaydedildi. Üç aylık toplam geceleme 34 milyon 25 bin 524'e ulaştı.

Doluluk oranlarına yabancı-yerli ayrımıyla bakıldığında, Ocak-Mart döneminde yabancı doluluk oranının ortalaması yüzde 11,84, yerli doluluk oranının ortalaması ise yüzde 16,18 oldu. Genel ortalama doluluk oranı yüzde 28,02 olarak hesaplandı.