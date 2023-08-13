Lavanta kokulu köy, 300 bin ziyaretçi ağırladı

"Lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak köyü bu sezon yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi ağırladı. Köydeki bahçelerde mordan gri renge dönen lavantaların hasadına devam ediliyor.

Kuyucak köyü muhtarı Gürcan Yılmaz, AA muhabirine, bu yıl il genelinde yağışların çok olması sebebiyle lavantadaki rekoltenin az da olsa olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hasattan sonra lavantanın yağ çıkarılma işleminin yapıldığını belirten Yılmaz, "Şu anda demet, yağ ve tohum olarak lavantayı işliyoruz. Bu sene geçtiğimiz yıllara göre aşırı bir demet talebi var. Yağda şu an biraz sıkıntı var. Türkiye'nin yağ ihtiyacının kalmadığını stokların dolu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.