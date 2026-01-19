MICE sektöründen turizme 20 milyar dolarlık katkı

YENER KARADENİZ/GİRNE

Geride bıraktığımız yıl 64 milyar dolar olarak beklenen turizm gelirinde en büyük katkıyı etkinlik toplantı ve kongre sektöründen oluşan MICE sektörü sağladı. 2025’te yıl söz konusu alanda 20 milyar dolarlık getiri elde edilirken, bu yıl bu rakamın 20 milyar doları aşması ve toplam turizm gelirlerinden yüzde 35 pay alması hedeflendi. MICE sektörünün en önemli etkinliği haline gelen ACE of MICE, turizm sektörünü 23’üncü kez buluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Elexus Hotel’de gerçekleştirilen etkinlikte, ulusal ve uluslararası kurumsal firmalar, operatörler, oteller, acenteler, turizm ve etkinlik sektöründen 410 firmadan 600 profesyonel bir araya geldi. İki gün süren etkinlikte 4 binin üzerinde b2b toplantının gerçekleştirildi ve MICE sektörünün 2026 yılı yol haritası da çizildi. Etkinlik öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dream Project Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Volkan Ataman ve Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner’in katıldığı basın toplantısı ile MİCE sektörüne yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Kıbrıs’a giden yerli turist sayısı 1,6 milyona çıktı

Toplantıda konuşan Bakan Fikri Ataoğlu, 2025 yılında başlattıkları Ada Kıbrıs Projesi’ne dikkat çekerek, bir önceki yıl Kuzey Kıbrıs’ın 2 milyon turist aldığını belirterek, “Bunun 1,2 milyonu ana vatan Türkiye’den gelmişti. Kıbrıs ziyaretlerin yüksek bilet fiyatları ile ilgili şikayetler artmıştı. Bunun üzerine Ajet ve Pegasus ile işbirlikleri yaparak hat açtık. Bunun meyvelerini de 2025’te aldık. Ada Kıbrıs Projesi’nin de katkısı ile bu yıl sayı 1,6 milyona yükseldi. Bu yıl ise yerli turistte yüzde 50 artış bekliyoruz. Ada Kıbrıs Projesi’nin etkilerini kısa bir zamanda gördük” dedi.

Kıbrıs’a yeni yatırım sözü

MICE sektörünün çatı kuruluşu Dream Project’in CEO’su Volkan Ataman, 23’üncüsü düzenlenen etkinliğin 4. kez Kuzey Kıbrıs’ta düzenlendiğini dile getirerek, “Bu etkinlik ile adanın tanıtımına ciddi katkı sağlıyoruz. Buraya onlarca acente kurumsal şirket yetkilileri ve üst düzey yöneticiler katılıyor. Hatta geçen yıl katılan bir şirketin CEO’su adaya otel markası getireceğini, bir başka üst düzey yöneticinin ise 100-120 milyon dolarlık otel yatırımı yapabileceğini belirtti. Yani etkinlik destinasyon tanıtımının yanı sıra ada turizminin gelişimine de katkı sunuyor. Ada Kıbrıs ile başlayan tanıtım atağına ACE of MİCE da itici güç oluyor” ifadelerini kullandı.

Kişi başı harcama 3 bin doları buluyor

MICE sektörü ile ilgili de değerlendirmeler yapan Ataman, sektörün 2024 yılında turizm gelirlerinin yüzde 30’unu oluşturduğu bilgisini verdi. Ataman, bu yıl ise yüzde 33 gibi bir oran beklediklerini söyledi. MICE turizmi için gelen ziyaretçilerin yüksek harcama yaptıklarını dile getiren Ataman, “Normal turistin 900 dolar harcarken, MICE turizmi için gelen ziyaretçilerin kişi başı harcaması 3 bin doları buluyor. 2024’te 61 milyar dolar olan turizm gelirlerinin 18 milyar doları MİCE sektöründen sağlanmıştı. Bu rakam 2025’te 20 milyar dolara yükseldi. Bu yıl ise turizm gelirlerinin 35’ini oluşturarak 20 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor” dedi. Elexus Hotel Genel Müdürü Görkem Aydıner de toplantıda yaptığı konuşmada ACE of MICE’ın 4. kez otellerinde düzenlendiğini belirterek, “Bu ölçekte organizasyonların adamızda gerçekleşmesi, Kuzey Kıbrıs’ın MICE turizmindeki potansiyelini ve dört mevsim turizm yapılabilen nitelikli bir destinasyon olduğunu uluslararası alanda ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.