Müslüman gezgin sayısı artıyor, helal turizm yükseliyor

Dünya genelinde gezginlerin beklentilerinin değişmesi nedeniyle niş turizm çeşitlerine olan ilgi artarken kişiselleştirilmiş, özgün ve anlamlı deneyimler artık kitlesel turizmin önüne geçiyor. Bunun sonucunda sürdürülebilir ve çevre dostu turizm, sağlık turizmi, deneyimsel ve otantik turizm ile kişisel gelişime yönelik turizm yükselişini sürdürüyor. Tüm bunların dışında temelini Müslüman turistlerin dini hassasiyetlerine göre tatil yapabilmelerini sağlamaya dayandıran helal turizmin payı da giderek büyüyor. Bunda artan Müslüman sayısı, tatilde dini hassasiyete olan ilgi, pazarın keşfi ve sunduğu fırsatlar etkili olurken tüm bu etkenler rakamlara da yansıyor. Küresel Müslüman Seyahat Endeks’in verilerine göre helal turizm sektörünün hacmi 2022’de 243,4 milyar dolar, 2023’te ise 256,5 milyar dolara yükselirken önümüzdeki yıllarda her yıl ortalama yüzde 5’in üzerinde büyüyerek 2032’de 410,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Müslüman turist sayısının 2030’da 245 milyon ziyaretçiye ulaşacağı tahmin ediliyor

Helal turizm pazarının güncel görünümü ve gelecek projeksiyonuna dair açıklamalarda bulunan Salam Booking Kurucu Ortağı Havva Elif Kahraman, “Pazar için dönüm noktası ve önemli bir canlanma olarak 2024’ü gösterebiliriz çünkü o yıl uluslararası Müslüman ziyaretçi sayısı 176 milyona ulaşarak dikkat çekici bir rakama ulaştı. Bu rakam, sadece tam bir toparlanmayı değil, aynı zamanda pazar için önemli bir ilerlemeyi de temsil ediyor. Pandemi öncesi seviyelere göre yüzde 10’luk bir artış ve 2023'e göre yüzde 25’lik etkileyici bir büyüme anlamına geliyor. Bu dönüm noktası, helal turizm sektörünün önceki aksaklıkları aşıp güçlü bir büyüme yoluna girdiğini ve gelecekteki gelişmeler için yeni bir temel oluşturduğunu kesin olarak ortaya koyuyor. Sektörün gelecek görünümüne baktığımızda 2024’teki güçlü performans ile olumlu ivmenin devam etmesini, 2025 itibarıyla beklenen sürdürülebilir büyümenin önünü açacağını öngörüyoruz. 2025 için yapılan tahminler, Müslüman uluslararası ziyaretçi sayısının 186 milyona ulaşacağını gösteriyor. İleriye bakıldığında, pazarın yükseliş eğiliminin devam etmesi beklenirken, uzun vadeli tahminlerde 2030 yılına kadar 245 milyon ziyaretçiye ulaşılacağı tahmin ediliyor.” dedi.

“Türkiye, Müslüman turistleri cezbeden zengin kültürel mirasından faydalanıyor”

Küresel Müslüman Seyahat Endeksi (GMTI) 2025 verilerine göre Müslüman gezginlere yönelik hizmetlerde sürekli ilerleme olduğunu ve ortalama destinasyon puanlarında kayda değer bir artış gözlemlendiğini belirten Kahraman, sözlerine şöyle devam etti:

“Malezya, 2024'e göre 3 puanlık bir artışla 79 puanla birinci sıradaki yerini koruyor ve Müslüman gezginlere özel erişilebilir tesisler sunmak için gösterdiği ısrarlı çabalarla liderliğini sürdürüyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise 78 puanla ikinci sırayı paylaşıyor. Suudi Arabistan, Hac ve Umre ziyaretleri nedeniyle dini turizm olanaklarından yararlanmaya devam ederken, Türkiye, Müslüman turistleri cezbeden zengin kültürel mirasından faydalanıyor. Helal turizmdeki yükselişi destekleyen Salam Booking, Malezya Turizm Otoritesi ve Suudi Arabistan Turizm Otoritesi ile yürüttüğü stratejik iş birlikleri sayesinde bölgenin turizm potansiyelini küresel ölçekte tanıtıyor. Bu ortaklıklar, hem destinasyonların uluslararası görünürlüğünü arttırıyor hem de Müslüman gezginlere yönelik yenilikçi seyahat deneyimlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi olmayan destinasyonların performansında ise olağanüstü bir değişim mevcut. İlk 20’deki destinasyonların ortalama puanı yüzde 6’nın üzerinde artış gösterdi. Bu iyileşmeler bize destinasyonların daha iyi hizmetler ve kapsayıcı tekliflerle Müslüman gezginlerin ihtiyaçlarını karşılamak için artan çabalarını gösteriyor. Singapur, puanını 71'e yükselterek en üst sıradaki destinasyon olmaya devam ederken, Birleşik Krallık ve Hong Kong 63 puanla onu yakından takip ediyor. Hong Kong’un 10 puanlık artışı dikkat çekerken bu yıl birçok destinasyon önemli ilerlemeler kaydetti. Tayvan, Tayland, İrlanda, Avustralya ve Filipinler puanlarını 3 ila 7 puan artırarak Müslüman dostu olanaklarda belirgin iyileşmeler gösterdi.”

Kruvaziyer turizminde ocak-temmuz dönemi, yolcu sayısında son 12 yılın rekorunu kırdı

Son yıllarda artan seyahat çeşitliliğinin arasında kruvaziyer turizminin de katıldığına dikkat çeken Kahraman, “Türkiye’deki 18 limanda ocak-temmuz döneminde 1 milyon 58 bin 752, temmuz ayında 326 bin 450 yolcu hareketliliği yaşandı. Ocak-temmuz dönemi yolcu sayısı ve temmuz ayı yolcu sayısında da 12 yıl sonra en fazla ziyaretçi sayısına ulaşıldı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-temmuz döneminde limanlara 675 kruvaziyer demirledi. Bu gemilerle, 1 milyon 58 bin 752 yolcu hareketliliği yaşandı. Kruvaziyer turizminde 18 limana demirleyen gemilerde ocak ayında 32 bin 686, şubat ayında 29 bin 826, martta 39 bin 138, nisanda 104 bin 108, mayısta 232 bin 778, haziranda 293 bin 766, temmuzda ise 326 bin 450 yolcu taşındı. Sonuç olarak kruvaziyer turizminin konfor, çok noktalı gezi ve farklı deneyimleri bir arada sunması, popülerliğini artırıyor. Ülkemizde de bu pazarda önemli bir aktör olma yolunda ilerliyor.” İfadelerini kullandı.

Kahraman ayrıca, büyük ilgi gören muhafazakâr cruise tatilinin İstanbul kalkışlı son seferinin 12 Eylül 2025’te gerçekleştiğini ve geminin 2026 yaz sezonu için 800 ABD dolarından başlayan fiyatlarla erken rezervasyon satışlarına açıldığını duyurdu.