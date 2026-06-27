ODEON Turizm, hizmet ihracatında sektör liderliğini sürdürdü

2025 yılında Türkiye'de 1,6 milyon turiste hizmet sunan şirket, 4 yıldır üst üste hizmet ihracatı kategorisinde zirvede yer alıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen ‘İhracatın Şampiyonları Ödülleri’ sahiplerini buldu. Coral Travel Group’un destinasyon hizmetleri markası ODEON Turizm, hizmet ihracatı seyahat hizmetleri kategorisinde birinci olarak turizm sektöründeki liderliğini bir kez daha teyit etti.

ODEON Turizm, 2025 yılında Türkiye’de 1,6 milyon turiste hizmet sunarak 1,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdi. Şirket, son 4 yıldır üst üste hizmet ihracatında üst sıralarda yer alarak istikrarlı büyümesini sürdürdü.

İhracat şampiyonları ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin katılımıyla 26 Haziran 2026’da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. TİM’in 33. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen ve Türkiye’nin ihracat performansına katkı sağlayan firmaların ödüllendirildiği törende ODEON Turizm, "İlk 1000 İhracatçı Araştırması" sonuçlarına göre genel sıralamada beşinci, seyahat hizmetlerinde ise birinci sırada yer aldı.

Ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, ODEON Turizm’in 2022’den bu yana hizmet ihracatı kategorisinde üst sıralarda kalmayı başardığını vurguladı.

1992 yılında başlayan uzun yolculukta 40 milyon misafire hizmet verdiklerini belirten Ayhan Bektaş, “Tur operatörlüğünden konaklamaya, destinasyon hizmetlerinden havacılığa, bilgi teknolojilerinden güvenliğe kadar turizm endüstrisinin tüm temel alanlarında entegre bir yapı ile faaliyet gösteriyoruz. Bugün 21 ülkede, 37 şirketimiz ve 6 binden fazla çalışanımızla yılda yaklaşık 4 milyon turiste ulaşıyoruz” dedi.

1,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı

Grubun 2026 planlarını ve büyüme stratejilerini paylaşan Bektaş, "Geçen yıl Türkiye’de 1,6 milyon misafire hizmet sunduk ve 1,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştirdik. Avrupa’da 2,4 milyon turiste ulaşırken, dünya genelinde ise yaklaşık 4 milyon misafire hizmet veren Coral Travel Group olarak küresel ölçekte büyümeye devam ediyoruz. 40 ülkedeki 90 destinasyonda operasyonlarımızı sürdürürken, değişen küresel koşullara rağmen 2026 yılında da mevcut büyüklüğümüzü ve pazardaki güçlü konumumuzu korumayı hedefliyoruz” dedi.

Halka arz süreci devam ediyor

ODEON Turizm, Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında halka arz sürecine devam ediyor. Şirket, turizm değer zincirinde sunduğu uçtan uca entegre hizmet yapısıyla sektördeki güçlü konumunu korurken, yatırımcılar açısından da farklı gelir kaynaklarına sahip sağlam bir iş modeli sunmayı hedefliyor.

Fotoğraf Altyazıları:

Fotoğraf 1: (Soldan sağa) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Fotoğraf 2: TİM Ödül Töreni İhracat Şampiyonları ve Bakanlar

Fotoğraf 3: Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş