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Ölüdeniz Avrupa'nın en değerli 4. plajı seçildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz, İngiltere merkezli tatil şirketi CV Villas tarafından yapılan araştırmada "Avrupa'nın En Değerli 4. Plajı" olarak gösterildi.

Haber Merkezi
AA
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Ölüdeniz Avrupa'nın en değerli 4. plajı seçildi
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Fethiye Ticaret ve Sanayi Odasından (FTSO) yapılan açıklamada, CV Villas'ın küresel araştırmasında Ölüdeniz'in listede Türkiye'yi temsil eden tek plaj olduğu belirtildi.

Açıklamada, Ölüdeniz'in doğal güzellikleri, turkuaz denizi ve coğrafi yapısıyla Türk turizminin uluslararası alandaki en güçlü temsilcilerinden biri olduğuna dikkati çekilerek, bağımsız araştırmanın bölgenin küresel ölçekteki yüksek ekonomik ve marka değerini tescillediği kaydedildi.

FTSO'nun bölge turizminin potansiyelini artırmak, marka değerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve Fethiye'yi dünya turizminde hak ettiği noktaya taşımak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, Ölüdeniz ve Fethiye'nin küresel ölçekteki gücünü sürdürülebilir kılmanın yanı sıra doğayı koruyarak nitelikli büyümeyi sağlamanın öncelikli hedef olduğu ifade edildi.

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