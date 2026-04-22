Ordu Gastronomi turizmde de iddialı

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası, Altınordu Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ‘Köklerden Geleceğe Ordu Gastronomi Buluşması’ düzenlendi. Taşbaşı Sanat Alanı’nda gerçekleştirilen panele Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, TSO Başkanı Adil Levent Karlıbel, TSO Meclis Başkanı Necat Avcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işletme sahipleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ordu’nun zengin mutfak kültürünün ele alındığı buluşmada, yerel ürünlerin korunması, gastronomi turizminin geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve kentin marka değerinin artırılması konuları masaya yatırıldı. Panelde, Ordu’nun köklü mutfak geleneğinin yalnızca kültürel bir miras olmadığı, aynı zamanda ekonomik kalkınma ve turizm açısından önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Artan kültür seviyesi yeni turizm akımları başlatıyor

Ordu TSO Başkanı Adil Levent Karlıbel yaptığı konuşmada, bölgede kirlenmeden, bozulmadan, yaşanabilirlik vasfını yitirmeden büyümek istediklerini belirterek “ Turizmden pay almak istiyoruz. Artan kültür seviyesi, farklılaşan yaşam zevki ve hayata bakış açısı yeni yeni turizm akımları başlatıyor. Burada gastronomi çok önemli bir pay alıyor ve hızla yükselen bir trend. Artık insanlar bir bölgeyi sadece görsel olarak değil, kültürüyle de yaşamak istiyor. Bu kültürün içerisinde kıyafetinden müziğine kadar birçok unsur var. Gastronomi de bu işin en önemli parçası. Ordu belki şu an için sahip olduklarıyla gastronomi şehri olmayabilir ama gastronomide de iyi bir şehir olabilir” şeklinde konuştu.

Tepe, 4 turistten biri bölgenin lezzetine bakıyor

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe’de programda yaptığı konuşmasında “Dünyada gastronomi artık mutfakta olan bitenle sınırlı değildir. Gastronomi, şehir ekonomilerinin önemli bir parçası, turizmin en güçlü araçlarından biri ve kentlerin marka değerini belirleyen temel unsurlardan biri haline gelmiştir. Bugün dünya turizminde gastronominin payı yüzde 25’lere ulaşmış durumda. Her 4 turistten 1’i seyahatini yemek için planlıyor. Bu büyük bir fırsat. İspanya’da San Sebastián, İtalya’da Bologna, Fransa’da Lyon gibi şehirler gastronomiyi sadece bir kültür olarak değil, bir kalkınma modeli olarak ele alıyor. Bugün bu şehirlerin her biri milyonlarca turist çekiyor, yerel üreticisini güçlendiriyor ve mutfağını küresel bir markaya dönüştürüyor” dedi.

Sarı konak yerel üreticiyi mutfağın içine alıyor

UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağında Gastronomi kategorisinde Gaziantep, Hatay, Afyonkarahisar, Kayseri, Adana, Balıkesir, Diyarbakır ve Konya gibi illerin yer aldığına dikkat çeken Başkan Tepe, “Gastronomi doğru yönetildiğinde bir şehrin kaderini değiştirebilir. Ordu bu anlamda çok güçlü bir potansiyele sahip. Deniziyle, yaylasıyla, üretimiyle, fındığıyla, otlarıyla, balığıyla hikayesi olan bir mutfağa sahibiz. İşte tam da bu noktada biz yerel yönetimler olarak farklı bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Altınordu Belediyesi olarak turizm ve gastronomi konusunu bir şehir politikası olarak ele alıyoruz. Bu alana sadece konuşarak değil, uygulayarak da yaklaşıyoruz. Bu anlayışın somut örneklerinden biri de geçtiğimiz yıl hizmete sunduğumuz Sarı Konak Ordu Gastronomi Merkezi’dir. Sarı Konak Ordu Gastronomi Merkezimiz yerel üreticiyi doğrudan mutfağın içine alıyor. Geleneksel tarifleri korurken, onları bugünün diliyle yeniden yorumluyor. Altınordu’ya gelen misafirleriniz için yeni bir deneyim alanı sunuyor. Yani Sarı Konak, 200 yıllık tarihi bir konakta geçmiş ile geleceği aynı sofrada buluşturuyor” dedi.

Mutfağımızı geleceğe taşımak en önemli görevimiz

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır ise, Ordu’da yapılan kazı çalışmalarında antik dönemde zeytin yağı, bal, üzüm suyu, sirke, fermente soslar, balık ve çeşitli aromatik bitkilerin kullanıldığı görüldüğünü belirterek, “Yapılan kazı çalışmaları sonucu antik çağlarda sofistike bir mutfağımızın olduğu ortaya çıkmakta. Mutfağımızı geçmişten bugüne taşımak bizlerin en önemli görevidir. Bu anlamda gastronomi; turizmdir, ekonomidir, üretimdir, istihdamdır. Aynı zamanda gastronomi bir şehrin marka değeridir. Bizler de şehrimizin marka değerini yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Panelin ardından protokol tarafından konuşmacılara günün anısına hediye takdim edildi.