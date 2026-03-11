Orta Doğu’daki çatışmalar turizmi vurdu: Rezervasyonlar iptal edildi, kayıplar milyar doları buldu

Orta Doğu’daki çatışmaların bölge turizmine günlük maliyetinin yaklaşık 600 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Küresel bir sektör kuruluşu, İran’ın ABD ve İsrail’e yönelik saldırıların ardından Körfez ülkelerine karşı başlattığı hareketlerin, uçuş iptalleri, hava sahası kapanmaları ve artan güvenlik endişeleriyle turizm gelirlerini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini belirtiyor.

"Büyük ekonomik kayıplara yol açabilir"

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) Başkanı Gloria Guevara, kısa süreli kesintilerin bile turizm destinasyonları, işletmeler ve çalışanlar için hızlı biçimde büyük ekonomik kayıplara yol açabileceğini söyledi.

İngiliz Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan habere göre, savaşın etkisiyle bölgeye yönelik tatil planlarında ciddi iptaller yaşandı. Veri şirketi AirDNA’nın Airbnb ve Vrbo gibi platformlardan derlediği verilere göre, 6 Mart’a kadar olan haftada yalnızca Dubai’de 80 binden fazla kısa dönem konaklama rezervasyonu iptal edildi.

207 milyar dolarlık kayıp

Çatışmalar başlamadan önce WTTC, bu yıl Orta Doğu’da uluslararası ziyaretçilerin toplam 207 milyar dolar harcama yapacağını öngörüyordu.

Bölgedeki bazı şehirler, yıl boyunca güneşli havası, lüks olanakları ve göreli sakinliği sayesinde turizmde önemli bir cazibe merkezi haline gelmişti. Ancak dünyanın en lüks otellerinden bazıları da çatışmalardan etkilendi. Füze önleme sistemlerinden düşen parçalar Dubai’deki Burj Al Arab oteline isabet ederken, Palm Jumeirah’daki Fairmont The Palm oteli doğrudan saldırıya uğradı.

Uçuş iptalleri

Abu Dabi, Dubai, Doha ve Bahreyn gibi büyük bölgesel merkezler normalde günde yarım milyondan fazla hava yolcusuna hizmet veriyor. Ancak Cirium verilerine göre bölgede beş gün süren uçuş iptalleri nedeniyle yaklaşık 4 milyon yolcu geçtiğimiz hafta mahsur kaldı.

Bölgede kalan on binlerce ziyaretçiyi ülkelerine döndürmek amacıyla son günlerde yüzlerce uçuş gerçekleştirildi. Dubai geçen hafta uçuşları yeniden başlatırken perşembe günü itibarıyla hizmetlerinin yaklaşık dörtte birini yeniden devreye aldı. Katar ise hafta sonu hava sahasını açtıktan sonra pazar günü tekrar kapattı; salı günü ise özel izinle sınırlı sayıda uçuş gerçekleştirildi.

Alternatif destinasyonlar tercih edilebilir

Orta Doğu’daki turizm destinasyonları daha önce de çatışmaların ardından toparlanmayı başarmıştı. Otel sektöründe önemli bir gösterge olan mevcut oda başına gelir, geçen yıl eylül ayında İsrail’in Doha’ya saldırmasının ardından Katar’da kısa süreli düşüş yaşadı ancak CoStar verilerine göre bir ay içinde yeniden artışa geçti.

Bazı analistler, Avrupa ile Asya arasındaki stratejik konumu nedeniyle iş seyahatlerinin yeniden hızla toparlanabileceğini öngörüyor. Ancak tatil amaçlı seyahatlerde alternatif destinasyonların tercih edilebileceği belirtiliyor.

Bazı uzmanlar daha iyimser bir tablo çiziyor

Otelcilik ve turizm alanında uzmanlaşan Goodwin hukuk firmasından ortak Matthew Pohlman, “Ailenizle tatile nereye gideceğinizi düşünürken benzer özelliklere sahip başka bir destinasyona kolayca yönelebilirsiniz” dedi.

Buna karşın bazı uzmanlar daha iyimser bir tablo çiziyor. Bernstein analisti Richard Clarke, bölgenin turizm açısından güçlü bir çekim merkezi olmaya devam edeceğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Patlamaların yaşandığı bir ortamda talep doğal olarak düşer. Ancak çatışma sona erer ermez insanların geri döneceğini düşünüyorum. Seyahat edenlerin hafızası yatırımcılara kıyasla daha kısa oluyor.”