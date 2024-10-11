Otellerde doluluk oranı ağustosta arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, bu ay doluluk oranı yüzde 76,08 olarak kaydedildi. Geçen yıl Ağustos ayında bu oran yüzde 73,46 olarak belirlenmişti.

Ayrıca, bu ay toplam geceleme sayısı 30 milyon 381 bin 718 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında ise geceleme sayısı 28 milyon 851 bin 182 idi. Bu gecelemelerin 20 milyon 303 bin 430'u yabancı, 10 milyon 78 bin 288'i yerli ziyaretçilerden oluşmaktadır.

Ağustos ayında tesislere gelen toplam kişi sayısı 10 milyon 693 bin 30 olarak kaydedilirken, bunun 5 milyon 950 bin 379'u yabancı, 4 milyon 742 bin 651'i yerli ziyaretçilerden oluştu. Geçen yılın aynı ayında tesislere giriş yapan kişi sayısı 10 milyon 28 bin 953'tü.

Ziyaretçilerin kalış süresi ise diğer verilere göre, geçen yılın aynı dönemine göre gerileme gösterdi. Geçen yıl Ağustos ayında kalış süresi 2,88 günken, bu yıl aynı ayda 2,84 güne düştü. Yabancıların kalış süresi 3,49 günden 3,41 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 2,09 günden 2,13 güne yükseldi.

Sekiz ayda otellerde doluluk oranı yüzde 52'nin üzerinde

Yılın ilk sekiz ayında doluluk oranı yüzde 52,41 olarak gerçekleşti. Bu dönemde tesislere gelen kişi sayısı 55 milyon 655 bin 852, toplam geceleme sayısı ise 145 milyon 715 bin 662 olarak kaydedildi.

Ortalama kalış süresi, yabancılar için 3,20 gün, yerliler için 1,98 gün ve toplamda 2,62 gün olarak belirlendi.