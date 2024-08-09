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Otellerde doluluk oranı haziranda arttı

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı 2024 yılı haziran ayında geçen yılın aynı ayından daha yüksek bir seviyede gerçekleşti.

Haber Merkezi
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Otellerde doluluk oranı haziranda arttı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, haziran ayında doluluk oranı %61,95 oldu. Geçen yılın aynı ayında oran %59,80 seviyesinde bulunuyordu.

Aynı ayda geceleme sayısı 24 milyon 591 bin 295 olarak açıklandı.  Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 23 milyon 106 bin 38 seviyesindeydi. Gecelemelerin 17 milyon 202 bin 376'sı yabancı, 7 milyon 388 bin 919'u yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 5 milyon 97 bin 61'i yabancı, 3 milyon 530 bin 583'ü yerli olmak üzere toplam 8 milyon 627 bin 644 oldu. Geçen yıl söz konusu ayda 8 milyon 50 bin 681 kişi tesislere giriş yaptı.

Ziyaretçilerin kalış süresi ise diğer verilerin tersine haziran ayında geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında geriledi. Geçen yılın haziran ayında 2,87 gün olan kalış süresi bu yıl haziran ayında 2,85'e indi. Yabancıların kalış süresi 3,48 günden 3,37 güne inerken, yerlilerin kalış süresi 2,04 günden 2,09 güne çıktı.

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