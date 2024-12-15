Otellerde maliyetler yönetilemeyecek duruma geldi!

Enflasyonla birlikte maliyetleri artan oteller, kurun belli bir seviyede kalması ile 2024'ü kârları eriterek geçirdi. 2025 için maliyetlerde yüzde 35 artış bekleyen sektör temsilcileri, kur seviyesinin denge için belirleyici olacağını vurguladı.

Kârlılıktan yüzde 7-8 yedik

Turizm Gazetesi'nde yer alan habere göre, kurdaki baskı ile tekstilciden ihracatçıya iş dünyasının artmayan gelirler karşısında organizasyonları kıstığını kaydeden Dedeman Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, "Maliyetler enflasyonun üzerinde arttı. Kârlılıktan yüzde 7-8 yedik. İstanbul otelinin kârlılık yüzdesi 12 puan düştü. 2023'e göre maliyetler yüzde 55'ten fazla arttı. Gelirler artmayınca tekstilci, ihracatçı konaklamaları, eğitimleri iptal ediyor, 'gece düzenlemeyin, çünkü para yok' diyorlar. Bu bizi etkiliyor. Hepsi bir döngü" dedi.

Fiyatları yüzde 30 artırmayı planlıyoruz

Demiray, 2025 için de kur seviyesinin belirleyici olacağım kaydetti. Oda maliyetinin 950 TL-1.350 TL arasında değiştiğini belirten Demiray, 2025 için yüzde 35 maliyet artışı öngördüklerini, fiyatları ise yüzde 30 artırmayı planladıklarım aktardı. "Kurlar burada kalırsa 2025 zor" ifadelerini kullanan Demiray, "100 dolar olan oda fiyatım 150 dolar yapamayacağımıza göre doların yukarı hareketlenmesi lazım. Asgari ücret yüzde 35 arttı diyelim, ben gelirimi yüzde 35 artırabilecek miyim bilemiyorum, otellerin kârlılık yüzdesi 12 puan düştü" şeklinde konuştu.