Otellerde yangın güvenliği için yeni düzenleme yürürlükte

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla, "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, itfaiye raporu eksik olan konaklama tesislerine 31 Mayıs 2026'ya kadar süre tanındı. Bu süre zarfında eksiklerini gidermeyen işletmelerin ruhsatları tamamen iptal edilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçen düzenleme, özellikle konaklama sektöründe yangın güvenliği standartlarını sıkılaştırıyor.

Yönetmeliğe göre, yapılan denetimlerin sonucunda konaklama yerlerinde Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe Uygunluğu gösterir itfaiye raporu ibraz edilmemesi halinde iş yerleri 31 Mayıs 2026 tarihine kadar faaliyetten men edilecek.

Bu kapsamda verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılacak ve bu süre içinde faaliyetlerin icrasına müsaade edilmeyecek. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilmeyen iş yerleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılacak.

Bu yönetmelik yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Yönetmelik şöyle:

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 10852

Ekli "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 608 sayılı Umur Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerinin Muaddil Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu, 3572 sayılı İşyeri Açma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri ile 3194 sayılı İmar Kanununun ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (f) bentleri gereğince karar verilmiştir.

9 Ocak 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe geçici 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 9- Bu Yönetmelik kapsamında itfaiye raporu alınması gereken ve 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi gereğince, malzeme temini için süreç gerektiren eksikliklerin giderilmesi için süre verilmiş olan konaklama yerlerinde, yetkili idarelerce denetimler yapılır ve bu denetimler sonucunda, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygunluğu gösterir itfaiye raporunun ibraz edilmemesi halinde ek 3 üncü madde kapsamında bu iş yerleri 31/5/2026 tarihine kadar derhal faaliyetten men edilir. Bu madde kapsamında verilen süre, itfaiye raporunun tanzimi için aykırılıkların ya da noksanlıkların giderilmesini teminen yapı içinde yapılacak imalat ve tadilatlar için kullandırılır ve bu süre içinde faaliyetlerin icrasına müsaade edilmez. Süre sonunda itfaiye raporu ibraz edilemeyen iş yerleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek kapatılır"

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.