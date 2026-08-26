Otellerde yeni dönem: Resepsiyondan havuzlara kadar kurallar değişti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Basit Konaklama Tesisleri ile Plaj İşletmelerinin Belgelendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle basit konaklama turizm işletme belgelerinin devrine kısıtlama getirilirken, tesislerin asgari fiziki standartları, havuz güvenlik kuralları ve denetim yetkileri yeniden belirlendi.

Yönetmelik değişikliği kapsamında, basit konaklama turizm işletme belgesinin ölüme bağlı tasarruf veya miras yoluyla intikal haricindeki nedenlerle devredilmesi yasaklandı. Belgenin izinsiz devredildiğinin tespiti durumunda ilgili mevzuat hükümleri valilikler tarafından uygulanacak.

25 oda ve üzerine resepsiyon zorunluluğu

Düzenlemeyle birlikte basit konaklama tesislerinde aranacak asgari nitelikler detaylandırıldı. Kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerin girişinde resepsiyon bulunması zorunlu hale getirilirken; tesislerde ilk yardım malzemesi ile sertifikalı personel istihdam edilmesi, düzenli temizlik ve haşere mücadelesi yapılması, servis edilen yiyecek ve içeceklerin uygun ısıda muhafaza edilmesi şart koşuldu.

Havuzlarda en az iki cankurtaran ve çocuk havuzu şartı

Tesis bünyesinde yüzme havuzu bulunması halinde filtrasyon ve dezenfeksiyon sistemleri, kaymayı önleyici zemin kaplamaları, emniyet basamakları, derinlik ölçü levhaları, soyunma kabini, duş ve en az 2 sertifikalı cankurtaran bulundurulması gerekecek. Çocuklar için derinliği en fazla 50 santimetre olan ayrı çocuk havuzu yapılması hükme bağlanırken, yalnızca 12 yaş ve üzeri müşteri kabul eden konaklama tesisleri bu zorunluluktan muaf tutuldu. Su kaydırağı, dalga havuzu gibi eğlence amaçlı su alanlarında ise düzen ve emniyeti sağlamakla görevli personel ile Türkçe ve en az iki yabancı dilde bilgilendirme levhalarının bulunması kararlaştırıldı.

Oda ve banyolarda asgari donanım kriterleri

Tesislerin yatak odalarında standartlara uygun yatak ve tekstil ürünlerinin yanı sıra doğal havalandırma, elbise dolabı ve elektronik kilit bulunmaması durumunda ilave kilit sistemi yer alacak. Banyolarda ise su yayılımını engelleyici eşik, duş kabini veya duş perdesi, armatür ve ayna gibi temel donanımlar aranacak.

Yönetmelikte belirlenen asgari oda, havuz ve hizmet standartlarına ilişkin hükümler 1 Kasım 2026 tarihinde, belge devir sınırlaması ve Bakanlık kontrolörlerinin denetim yetkilerine ilişkin maddeler ise Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.