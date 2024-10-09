Otellerdeki doluluk, kâra dönüşmedi

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Bu yılın sekiz ayında 40 milyondan fazla turist sayısıyla rekor kıran Türkiye’de, oteller kâr edemiyor. Bu yaz yüksek fiyatlarla eleştiri odağı olan turizmci, maliyet-kur dengesizliğinden kârların yüzde 50’ye varan oranda düştüğünü belirtti. Sektör temsilcileri, bu yıl birçok pazarda dolulukların ay bazında yüzde 10-15 arttığı ancak sorunun doluluklardan ziyade karlılık olduğunu kaydetti. Sezonun kasıma kadar uzadığını belirten turizmciler, FTI’ın iflası nedeniyle yazın gelemeyen Alman turistin sayısının eylül ve ekimde 1 milyonu aşacağını kaydetti. Turist sayısının geçen yıla göre yüzde 10-15 daha fazla olduğunu belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Kur politikası ve maliyetlerle ilgili sorunumuz devam ediyor. Kurların maliyetlerimiz kadar artmaması kârlılığı minimalize ediyor. Bölgesel olarak değişse de otelde karlar yüzde 50’ye varan oranda düştü” dedi.

“Sezon aralık ayına uzadı”

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya’da 24 eylül itibarıyla gelen turist sayısının 13 milyon 500 bini aştığını, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8’lik artışa denk geldiğine dikkati çekti. Kavaloğlu, “Zor başlayan bir dönemi yine iyi bir şekilde atlatıyoruz diyebiliriz. Yine Ruslar birinci, Almanlar ikinci, İngilizler üçüncü, Polonya dördüncü sırada. Almanların özellikle FTI’ın iflasıyla birlikte ve Avrupa Futbol Şampiyonası’nın Almanya’da yapılması sebebiyle haziranın ikinci yarısı, temmuzun ikinci yarısı arasındaki bir dönemde Almanların gelişlerinde azalma oldu. Sigorta şirketi ödemeleri yaptıktan sonra eylül, ekim aylarında rezervasyon artışı gözlemledik. Dolayısıyla özellikle eylül ve ekim sonuna kadar toplamında Antalya’ya 1 milyonun üzerinde Alman gelecek. Ekim ayında hem iklim şartlarının iyi gidiyor olması, hem Almanya’nın güz tatili dediğimiz dönem, sonrasındaki Hollanda ve Belçika’nın tatil programının tamamen ekimde peş peşe gelmesi sebebiyle ekim ayında da güzel sezon kapanışı yapacağız. Sezon kasım aralığa uzuyor” diye konuştu.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı ve NBK Tour Genel Müdürü Recep Yavuz, Antalya’nın yılı 17 milyona yakın bir sayıyla kapatacağı öngörüsünü paylaştı. Yavuz, “Özellikle son dakika rezervasyonlarında ciddi hareketlilik oldu. Kenti yaklaşık 40 ülkeden turist ziyaret etti. Turist sayısı konusunda sorun yaşamadık. Hatta son yılların en iyisi olan 2019 yılındaki verilere yaklaşıyoruz. Ancak verimlilik beklediğimiz seviyede değil. Hem otellerde hem de esnafta turist sayısı oranında kazanç beklentisi, gerçekleşenden daha yüksekti.”

“Eylülde doluluk %95’e ulaştı”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu da Antalya’da eylülde otel doluluklarının yüzde 90-95 seviyesinde olduğuna dikkati çekerek, “Rezervasyonlara göre doluluklar ekim ayında da bu şekilde devam edecek gözüküyor. Ancak bu sezon turizmciyi en çok düşündüren sorun döviz kurların baskılanması ve enflasyonun olması gereken seviyede olmaması. Karlar giderek eriyor. Uluslararası gelişmeler de gelecek aylar için önümüzü görmemizi zorlaştırıyor” dedi.