Otellerin doluluk oranı mayısta düştü

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre daha olumsuz bir seyir izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl mayıs ayında yüzde 54,70 olan otellerde doluluk oranı, bu yıl aynı ayda yüzde 51,93 seviyesine geriledi.

Mayıs ayında geceleme sayısı 21 milyon 891 bin 947 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 21 milyon 278 bin 196 seviyesindeydi. Gecelemelerin 15 milyon 135 bin 59'u yabancı, 6 milyon 756 bin 888'i yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 4 milyon 487 bin 156'sı yabancı, 3 milyon 693 bin 722'si yerli olmak üzere toplam 8 milyon 180 bin 878 olarak açıklandı.

Ziyaretçilerin kalış süresi geçen yılın mayıs ayında 2,71 gün olurken, bu yılın aynı ayında 2,68'e indi.