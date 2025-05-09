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Otellerin doluluk oranı pandemi sonrası en düşük seviyeye geriledi!

Otellerin doluluk oranı pandemi döneminden bu yana en düşük seviyesine indi.

Haber Merkezi
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Otellerin doluluk oranı pandemi sonrası en düşük seviyeye geriledi!
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İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde doluluk oranı, mart ayında pandemi döneminden bu yana en düşük seviyesine indi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, geçen yıl mart ayında yüzde 32,32 olan otellerde doluluk oranı, bu yıl aynı ayda yüzde 26,79 seviyesine geriledi.

Böylece 2021 yılı mayıs ayında görülen yüzde 21,55 seviyesinin ardından en düşük doluluk oranına inildi.

Mart ayında geceleme sayısı 8 milyon 164 bin 932 olarak açıklandı. Geçen yılın aynı ayında geceleme sayısı 9 milyon 434 bin 940 seviyesindeydi. Gecelemelerin 4 milyon 190 bin 239'u yabancı, 3 milyon 974 bin 693'ü yerli ziyaretçilerden oluştu.

Tesislere gelen kişi sayısı 1 milyon 585 bin 146'sı yabancı, 2 milyon 198 bin 379'u yerli olmak üzere toplam 3 milyon 783 bin 525 olarak açıklandı.

Ziyaretçilerin kalış süresi geçen yılın ayında 2,20 gün olurken, bu yılın aynı ayında 2,06'ya geriledi.

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