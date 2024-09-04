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Pamukkale, yılın ilk 8 ayında 1 milyon 700 bin kişiyi ağırladı

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale, yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Pamukkale, yılın ilk 8 ayında 1 milyon 700 bin kişiyi ağırladı.

Haber Merkezi
İHA
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Pamukkale, yılın ilk 8 ayında 1 milyon 700 bin kişiyi ağırladı
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UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan beyaz cennet Pamukkale’ye ziyaretçi akını devam ediyor. Hierapolis Antik Kenti, beyaz travertenleri ve Antik Havuzu ile eşsiz güzelliklere sahip Pamukkale Ören Yeri, her mevsim dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. Gece müzeciliği uygulaması ile birlikte ziyaretçi sayısında artış görülen Pamukkale’de misafirler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp termal suya girme ve antik kenti görme imkanı buluyor.

Ziyaretçi sayısı yüzde 12 arttı

Dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale’nin, geçen yıl 1 Ocak-31 Ağustos 2023 tarihlerinde 1 milyon 512 bin 648 ziyaretçiyi ağırlarken, antik kenti ziyaret eden turist sayısının bu yılın 8 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 12 artarak 1 milyon 700 bin olarak gerçekleşti.

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