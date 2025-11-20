Pegasus/Nane: Hedefimiz Antalya'da turizmi 12 aya yaymak

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tevfik Nane, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğince (AKTOB) Antalya'da bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Resort Turizm Kongresi"nde yaptığı konuşmada, hava yolunun her ülke için çok stratejik önemi olduğunu söyledi.

Turizmin katma değeri yüksek sektör ve cari açığın bir numaralı ilacı olduğunu ifade eden Nane, havacılığın da turizmin ayrılmaz parçası olduğunu kaydetti.

Pegasus'un çalışmalarını da anlatan Nane, 2016 yılından sonra hava yolu olarak stratejilerini ve iş yapma şeklini değiştirdiklerini belirtti.

Eylül-ekimde biraz zorlandıklarını ancak kasım ayının çok iyi gittiğini aktaran Nane, "Antalya'dan 65 noktaya uçuyoruz, 23 uçağımız Antalya'da. Üç sene önce bu sayı 6'ydı. Hepimizin amacı turizmi 12 aya yaymak, bizim hedefimiz de uçuşu 12 aya yaymak. Turizmi 12 aya yayarsak hepimizin ağzının tadı artacak. Bunu yapmak için her türlü imkanımız var." diye konuştu.

Nane, havacılık, otelcilik olmadan turizmin olamayacağını ifade etti.

Sektörün geleceğini uzun vadeli planlamak gerektiğini dile getiren Nane, "Havacılık stratejimizde biz bunu yaptık. Stratejik düşünmemiz lazım. Havacılık ve turizm el ele beraberiz, birlikte çalışıyoruz. Ortak aklı getirmeye çalışıyoruz. Ortak çalışmamız, uzun vadeli düşünmemiz lazım. Havacılık uzun vadeli bir iş." ifadelerini kullandı.

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Nane'ye teşekkür plaketi verdi.