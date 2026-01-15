POYD/Saatçioğlu: Türkiye pahalı algısı, turizm pazarlarında düşüşe yol açtı

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya’ya 2025 yılında 17,5 milyondan fazla turist geldiğini anımsatarak; ana kaynak pazarı Rusya’nın birinci, Almanya’nın ikinci, İngilizlerin ise üçüncü sırada geldiğini belirtti. Savaş olmasına rağmen Rusya pazarından Antalya’ya gelen turist sayısının 2025 yılında yüzde 3, Alman pazarında ise yüzde 1 artış olduğuna dikkat çeken Saatçioğlu, Avrupa’da bazı ana pazarlarda da düşüş yaşandığını söyledi. Saatçioğlu, ‘’Bazı ana pazarlarda Türkiye’ye gelen turist sayısındaki azalmanın nedeni ‘Türkiye Pahalı’ algısından kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu algıyı değiştirmemiz gerekir’’ dedi.

“Pazarlama yapamıyoruz”

Türkiye’nin çok güzel işler yapmasına rağmen bunu tam anlamıyla pazarlayamadığını ifade eden Hakan Saatçioğlu, otellerde açık büfe restoranlara standart getirilmesi gerektiğini vurguladı. Saatçioğlu, şunları kaydetti: ‘’Otellerimizin açık büfelerinde Türkiye’nin 7 bölgesindeki yemekleri sunmalıyız. Pizza ya da hamburger yemek isteyen olursa da otellerin diğer restoranlarında ücretini ödeyerek yiyebilir. Açık büfelerimizde yüzde 90 Türkiye’nin yöresel yemekleri olmalı. Yurtdışında otellerde o ülkenin yemekleri sunuluyor. Yöresel yemeklerimizi daha iyi tanıtarak sunmalıyız.’’