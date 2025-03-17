Rezervasyonda ‘süper erken’ yılı

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Geçen yıl turist sayılarındaki rekoru, gelir artışına çeviremeyen Türk turizmciler, sektörün önde gelen uluslararası fuarı ITB Berlin’den umutla döndü. 2025’i “süper erken rezervasyon” yılı olarak niteleyen sektör temsilcileri, turistlerin rezervasyonlarını bu yıl daha öne çektiğini, başta Almanya olmak üzere kaynak ülkelerde Türkiye’ye yönelik ilginin arttığına işaret ediyor. Bu nedenle her yıl biraz daha öne çekilen ‘erken rezervasyon kampanya’ dönemi bu yıl daha da hareketli başladı. Ekim ayında başlayan erken rezervasyonlar, yurtdışında yüzde 20, yurt içinde ise yüzde 40 artış gösterdi. Ege Denizi’nde başta Santorini olmak üzere birçok Yunan adasını etkileyen depremler de talebi Türkiye'ye kaydırdı. Yunan adalarında tatil yapmayı planlayan turistler, güvenlik endişesi nedeniyle Türkiye’ye yöneliyor.

Almanlar çok erken davrandı

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) ITB Berlin’de Almanya’da klasik tatil paketleri için erken rezervasyon rakamlarının geçen yıla oranla yüzde 6 arttığını açıkladı. Yaz tatili için Almanya’dan en çok rezervasyon yapılan 10 bölge arasında Türkiye’nin 1,2 milyar Euro ile ilk sırada bulunduğu ifade edilen açıklamada, özellikle ailelerin, her şey dahil tatil seçeneklerini tercih ettiği belirtildi. Türkiye’yi İspanya, Yunanistan, Mısır, Portekiz, İtalya, Tunus, ABD, Maldivler ve Bulgaristan’ın takip ettiği aktarıldı. Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Başkanı Norbert Fiebig, “Seyahat bu yıl da Almanların alışveriş listesinin başında yer alıyor. Almanlar, yaz tatilleri için rezervasyonlarını geçen yıla göre daha da erkene alıyorlar” dedi. Erken rezervasyonlara yüzde 15’lik artışla başlandığını belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, özellikle Almanya ve İngiltere’de hareketlilik olduğunu, Rusya’da durgunluk yaşandığını söyledi. Yurt içi pazarda da ciddi anlamda erken rezervasyon yapıldığını ifade eden Kavaloğlu, “Bu bir alışkanlık haline geldi ve bizim için çok olumlu. ITB sadece Almanya değil, Avrupa hatta Rusya’daki muhataplarımızın katıldığı çok önemli bir organizasyon. Fuarda Türkiye’ye ilgi çok yüksek oldu. Almanya ve İngiltere erken rezervasyonda birinci sırada. Sadece Hollanda’da bir yavaşlama var. Onun dışında Avrupa’nın tamamında geçen yıla göre artıdayız. Antalya olarak hedefimiz, 18 milyonu geçmek. Antalya bu kapasiteyi kaldırabilecek ölçüde otellere sahip. Dolayısıyla 2025 hedefimiz, 18 milyon” diye konuştu.

Yeni rekor kırılabilir

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜ- ROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler de, yurtdışından erken rezervasyonda artış görüldüğünü, bunun turizmde yeni rekorların kırılacağının göstergesi olduğunu ifade etti. Yunan adalarında yaşanan sismik hareketliliğin turizm sektörünü etkilediğini kaydeden İşler, şöyle konuştu: “Elbette doğal afetler istemeyiz, ancak turistlerin rezervasyonlarını iptal ederek Türkiye’yi tercih ettiğini görüyoruz. ITB Berlin Fuarı bize hemen hemen o yılın nasıl geçeceğiyle ilgili ciddi ipuçları veriyor. Almanya pazarında 2025 yaz tatili için en çok rezervasyon yapılan ilk 10 ülke arasında Türkiye şu anda birinci sırada. Bu rezervasyon akışının devamlılığının daha çok artacağını öngörüyoruz. Ege Bölgesi’nde ise bu oranı yüzde 10’larda görüyoruz. Turizm sektörü olarak 2025 yılına böyle başlamak, özellikle Almanya’dan gelen bu artış haberleri sektörü son derece mutlu etmiş ve heyecanlandırmıştır. Biz 2025’in de her yıl olduğu gibi Türk turizminde bir rekor yılı olacağını şimdiden görüyoruz.”

■ Yerli turist vizesiz yurtdışı tercih ediyor

Bu yıl erken rezervasyonun mayısa kadar uzayacağını belirten Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Baş Danışmanı Hamit Kuk, “Erken rezervasyonda aralık-ocak çok iyi geçti ancak şubat öyle olmadı. Özellikle iç pazarda Kartalkaya’daki otel yangınının etkisi oldu. Mart ayı itibarıyla toparlanma başladı” dedi. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran da, erken rezervasyonun bu sezon çok hızlı başladığını ve geçen yıla göre talebin yüzde 40-50 daha yukarıda gittiğini belirtti. Onaran, “Yurtiçi pazarındaki hareketlilik yeni başladı, zaten her zaman önce yurtdışı başlıyor. En fazla artış kaydeden turlar vizesiz yurtdışı paketler. Ayrıca yurtdışı deniz tatilinin de talebi gittikçe artıyor. Yüzde 50’nin üzerinde deniz tatili tercih ediliyor. Mısır, Budva, Maldiv, Zanzibar öne çıkıyor. Antalya her zaman birinci sırada oluyor ama Ege kıyıları bu yıl geçen yılın üzerinde talep alıyor. Yurtiçi kültür turlarını komşu ülkelerle birleştirdiğimiz paketler de oldukça iyi. Doğu Anadolu ile Ermenistan, Karadeniz ve Batum turları büyük ilgi görüyor. Kültür turlarındaki artış yaklaşık yüzde 25” dedi.