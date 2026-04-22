Rize ve Artvin turizmde el ele verdi

Doğa, kültür ve gastronomi odaklı olarak Rize Merkez Çay Çarşısı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen fuara yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turizm sektörü temsilcileri, oteller, seyahat acenteleri ile tur operatörleri katıldı. Fuar süresince açılan stantlar, toplantı ve paneller ile de katılımcılara bölgenin zenginlikleri anlatıldı.

Artvin ve Rize Valiliklerinin himayelerinde Rizem Kültür ve Turizm Derneği destekleriyle bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı açılış törenine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Artvin Vali Yardımcıları Berker Çırak ve Dilara Şenoğlu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz, ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Kemal Akpınar ile çok sayıda protokol üyesi ve sektör temsilcisi katıldı.

Güçlü bir turizm hikayesi doğacak

Fuarın açılış töreninde konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, bölgenin potansiyeline uygun projeler geliştirdiklerini ifade etti. Kaçkar Dağları merkezli organizasyonlara dikkat çeken Baydaş, ultra trail yarışlarından kış sporlarına, motor sporlarından kültür etkinliklerine kadar birçok alanda ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlediklerini ve bu etkinliklerin sürdürülebilir hale getirildiğini vurguladı. Rize ve Artvin’in ortak değerlerine işaret ederek iki ilin turizmde birlikte hareket ettiğini söyleyen Vali Baydaş, Kaçkar Turizm Fuarı’nın ilk yılında dahi yoğun katılım sağlandığını çok sayıda yerli ve yabancı acente ile sektör temsilcisinin bir araya gelerek iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirterek “Anadolu’nun zümrüt köşesi olarak nitelendirdiğimiz bölgemizden güçlü bir turizm hikayesi doğacak” ifadelerini kullandı.

Kaçkarlar ortak vizyonla güçlenecek

Rize ve Artvin’in iş birliği odaklı bir anlayışla hareket ettiğini dile getiren Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak ise “Kaçkarlar bir bütündür. Bu bütünlük içerisinde atılacak her adım, bölgemizi daha güçlü bir turizm markası haline getirecektir” dedi. Fuarın, turizm paydaşları arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına, bölgenin ulusal ve uluslararası alanda daha etkin tanıtılmasına ve sürdürülebilir turizm anlayışının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirten Çırak, organizasyonun aynı zamanda turizmciler, yerel üreticiler ve girişimciler için yeni fırsatlar sunduğunu kaydetti.

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Kaçkar Turizm Fuarı’nın Doğu Karadeniz turizmi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, organizasyonun bölgenin geleceğine yön verecek güçlü bir adım olduğunu ifade etti. Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdulkadir Öksüz’de törende yaptığı konuşmada Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı’nın bölgenin kalkınmasına yönelik yaklaşık 20 yılı aşkın süredir sürdürülen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Türkiye deneyim odaklı turizmde gücünü artırıyor

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı, turizm anlayışının dönüşümüne dikkat çekerek, günümüzde seyahatin yalnızca keşfetmekten ibaret olmadığını, aynı zamanda deneyimleme ve destinasyonlarla bağ kurma odaklı bir yapıya evrildiğini belirtti. Türkiye’yi kültürü, doğası, gastronomisi ve sunduğu deneyim çeşitliliğiyle bütüncül bir turizm ülkesi olarak konumlandırdıklarını ifade eden Balcı, ülkenin küresel ölçekte görünürlüğünü ve rekabet gücünü her geçen gün artırdığını vurguladı. Bu görünürlüğü desteklemek amacıyla çok katmanlı bir iletişim stratejisi yürüttüklerini belirten Balcı, uluslararası medya, dijital platformlar ve stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin hikayesini farklı pazarlarda anlattıklarını söyledi.

Rizem Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Burak Avcı, bölgenin turizm alanında uzun yıllardır önemli adımlar attığını belirterek, yapılan çalışmaların her geçen yıl daha da güçlenerek ilerlediğini ifade etti. Geçmişte gerçekleştirilen uluslararası organizasyonlar ve özellikle Orta Doğu pazarına yönelik etkinliklerin bölge turizmine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Avcı, bu süreçte turizmin bölge ekonomisine olan etkisinin de giderek arttığını söyledi. Düzenlenen organizasyonda yaklaşık 150’ye yakın seyahat acentesinin yer aldığını ve 16 farklı ülkeden katılım sağlandığını ifade eden Avcı, gerçekleştirilen görüşmelerin bölge turizmi açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti. Avcı, fuarı iki gün içinde 10 bin ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Turizmde dönüşüm çok önemli

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Karadeniz Bölge Temsilcisi Fikret Yazıcı moderatörlüğünde devam eden panelde konuşan Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Acuner’de bugün turizmde sadece güzel bir yere sahip olmanın herhangi bir destinasyona turist çekmek için yeterli olmadığını söyleyerek “Çok yakın bir geçmişe kadar aslında destinasyonların temel dinamiği şuydu ‘Benim zaten muhteşem bir doğam var, ya da işte çok güçlü bir mutfak kültürüm var, dolayısıyla insanlar bu güzel olan şeye zaten geliyorlar, çok da fazla bir şey yapmamıza gerek yok.’ Baktığımızda kısmen doğruydu ama bugün artık durum böyle değil. Yani sadece güzel bir şeye sahip olmak insanları bir çekmek için yeterli diyemiyoruz. O güzel olan şeyi korumak çok önemli. Ardından onu önce görünür, sonra erişilebilir kılmamız lazım. Anlamlı hale getirmemiz lazım ve mutlaka doğru yönetmemiz lazım” diye konuştu.

Discover Kaçkar Proje Direktörü Naciye Ceylan Şensoy’da Discovery Kaçkar projesinin iki yıldır sürdüğünü belirterek projenin markalaşması yolunda birçok görüşme ve çalışmalar yaptıklarını anlattı. Şensoy, bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini uluslararası arenada daha görünür kılmayı hedefleyen Discover Kaçkar projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turizmin gerçekte bir sistem işi olduğunu anlatan Şensoy, “Aslında turizm bir sistem işidir. Evet, destinasyonumuzda her şey çok güzel. Bizim her ilçemizde sayısız güzellikler var. Yemek, gastronomi. Bu çokluk bizi kötü duruma sokuyor. Çünkü çokluk içerisinde birbirimizle rekabet ediyor, birbirimizin ayağına çelme takıyoruz. Hepsini bir anda pazara saçıyoruz ve buradan bir hikaye yaratamıyoruz” dedi.

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve A.T.O. Başkan Vekili Halil İbrahim Yılmaz’da konuşmasında insanların gittikleri yerleri deneyimlemelerin turizmde çok önemli bir olgu olduğunu söyledi. Birkaç günlük kısa süreli turların kimseye bir şey vermediğini belirten Yılmaz, “ İnsanlar gittikleri yerlerde kalmadan hiçbir şeyi hissetmeden, hiçbir şeyi deneyimlemeden, doğanın taşın toprağın hiçbir şekilde hissiyatını almadan koştur koştur gidip, dönüyorlar. Var mı dünyanın başka bir yerinde döndükten sonra tatil yorgunluğunu atmak için birkaç gün dinleneceğim diyen. Tatile yorgunluğu atmak için gidilir. Tatilden yorularak gelinmez. Onun için belki bu yeni tartışılan dönüşümsel turizmi önemsememiz lazım” dedi. Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı 18 Nisan Cumartesi günü yapılan paneller, B2B görüşmeleriyle sona erdi.