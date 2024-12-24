Rus turiste Antalya fiyatı Soçi’den ucuz

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Rus turist yeni yıla ülkesinden yüzde 30 daha ucuza tatil yaptığı Antalya’da merhaba diyecek. Rusya’nın tatil beldesi Krasnodar ile Antalya’daki tatil paketlerini karşılaştıran Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Antalya’nın yüzde 30 daha ucuz olduğunu belirledi. ATOR’un belirlemelerine göre Moskova’dan uçuş dahil olmak üzere dört gecelik her şey dahil (HŞD) iki kişilik tatil Soçi’de 134 bin rubleden (46 bin 700 TL), Anapa’da 141 bin rubleden (49 bin 200 TL) başlıyor. Aynı tarihlerde Moskova’dan Antalya’ya uçuş dahil iki kişinin altı gecelik tatili dört yıldızlı otelde 105 bin ruble (36 bin 600), beş yıldızlı otelde ise 115 bin ruble (40 bin 80 TL) tutuyor.

ATOR Başkan Yardımcısı Aleksan Mkrtchyan, “Soçi’deki dört yıldızlı otel sahipleri, talebin yüksek olması ve rekabetin olmaması nedeniyle fiyatları artırırken, Antalya’da yoğun rekabet fiyatları düşürüyor. Antalya’da sezon dışı olması ve uçak biletlerinin Soçi’ye göre daha uygun olması da Türkiye’yi kış tatili için cazip hale getiriyor” yorumunu yaptı.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu da “20 Aralık’ta Katoliklerin Noel’i, 31 Aralık’ta yeni yıl ve 6 Ocak’ta ise Ortodoksların Noel’i için Avrupa, Rusya ve iç pazardan rezervasyonlar alıyoruz. Dolayısıyla 20 Aralık’tan 10 Ocak’a kadar ciddi yoğunluk yaşayacağız. Avrupa’nın yanı sıra Rusya hem yılbaşı hem de 6 Ocak için ciddi anlamda rezervasyon gönderiyor” dedi.

İç pazar için etkinlik ve sanatçılı programların organize edildiğini anlatan Kavaloğlu, “Otellerimiz hem Türk hem de Avrupalı misafirlerimizin bir arada olup, eğlenebilecekleri yeni yıl programları hazırladı. Turizm sezonunu Noel ve yeni yıl tatilleri birlikte taçlandıracak” diye konuştu.

Avrupa’da tatil uzun olduğundan daha fazla rezervasyon aldıklarını vurgulayan Kavaloğlu, yerli turistlerin kayak otellerinin yanı sıra Antalya’yı da tercih ettiğine dikkat çekti. Kavaloğlu, “Yılbaşı sürecinde Antalya’da açık olan otellerimiz yüzde 90’ın üzerinde doluluk yakalayacak” dedi.

■ Rezervasyonlarda yüzde 20’ye yakın artış var

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, rezervasyonlarda geçen seneye göre yüzde 15-20 civarında artış olduğunu açıkladı. Yılbaşı tur fi yatlarının gidilecek bölgeye, konaklanacak otel kategorisine ve sunulan hizmetlerin çeşitliliğine bağlı olarak değiştiğine işaret eden Bağlıkaya, şu bilgileri verdi: “Seyahat acentelerimiz farklı bütçelere göre programlar hazırladı. Ancak genel bir değerlendirme yapacak olursak yurtdışı turların, döviz bazında bir önceki yılla benzer bir seyir izlediğini ifade edebiliriz. Yurtiçi yılbaşı turlarındaki fi yatlardaysa yüzde 25-30 aralığında artış söz konusu. Yerli turist yurt içinde büyük şehirlere yakın Sapanca, Abant, Yalova, Bursa, Şile ve Ağva gibi destinasyonların yılbaşı döneminde tercih ediyor. Yine başta Uludağ olmak üzere kayak merkezlerinin bulunduğu tatil bölgeleri; termal oteller; Ege’de Ayvalık ve Çeşme, Akdeniz Bölgesi’nde ise Antalya öne çıkıyor. Bunun yanı sıra seyahat acentelerimizin hazırladığı Kapadokya turları, turistik Doğu Ekspresi ile Kars turu gibi ürünler de ilgi çekiyor.” Yurt dışındaysa vizesiz destinasyonlara talebin yüksek olduğunu ifade eden Bağlıkaya, özellikle yakın mesafedeki Balkan ülkeleri ve KKTC’nin yılbaşı için yoğun talep aldığını söyledi.