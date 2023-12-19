Rus turistler en çok Türkiye'ye geliyor ama parayı başka ülkede harcıyor

Rusya'da faaliyet gösteren tur operatörleri, müşterilerinin bu yıl hangi ülkelerde ne kadar harcadığını açıkladı. TürkRus’un tur portalı Sletat.ru'nun verilerine göre, 2023 yılında Rus turistlerin tercih ettiği en pahalı yurt dışı tatili, 500 bin rubleyle (yaklaşık 5 bin 500 dolar) Maldivler oldu.

İkinci sıradaki tatil destinasyonu, 230 bin rubleyle Küba olarak belirlendi. Küba'yı sırasıyla 208 bin rubleyle Sri Lanka ve 205,6 bin rubleyle Tayland izledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yurt dışı tatilinin maliyeti 195,3 bin ruble olarak kaydedilirken, Türkiye'de bu miktar 170,7 bin ruble, Mısır'da 157,5 bin ruble ve Tunus'ta 153,2 bin ruble olarak belirlendi. En ekonomik yurtdışı tatil seçeneği ise 86,4 bin rubleyle Abhazya olarak öne çıktı.

Sletat.ru'nun verilerine göre, Rus turistler arasında popüler olan yurt içi turların ortalama fiyatı ise 67 bin 300 ruble olarak açıklandı.

Tur operatörleri, Maldivler'in yüksek fiyatına rağmen popülerliğini koruduğunu ve Rus tatilciler arasında lüks destinasyonlara olan ilginin devam ettiğini belirtiyor. Yine de, daha uygun fiyatlı seçeneklere olan talebin de göz ardı edilemeyecek kadar yüksek olduğu görülüyor.