Rus turistlerin rotası değişti: Türkiye pahalılaşınca Ruslar Abhazya'ya akın etti

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği'nin son verileri, Abhazya'nın Rus turistler arasında giderek popülerleştiğini ortaya koydu. 2025 yaz sezonunda bölgeye olan talep, geçtiğimiz yıla oranla %10-15 artış gösterdi.

Rusya Turizm Endüstrisi Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Turplatforma Genel Müdürü Sergey Tolçin, Abhazya’daki turizm patlamasının sadece hava ulaşımındaki gelişmelerle açıklanamayacağını belirtti. Tolçin, bölgenin turistik cazibesinin arkasında doğal güzelliklerin, fiyat avantajının ve ulaşım kolaylığının önemli rol oynadığını vurguladı.

Soçi’ye gelen turistlerin neredeyse yarısının, günübirlik turlarla Abhazya’yı ziyaret ettiğini aktaran Tolçin, özellikle Ritsa Gölü gibi doğal miras alanlarının büyük ilgi çektiğini ifade etti. Abhazya’nın, Rus turistler için daha ekonomik bir alternatif sunmasının yanı sıra, Soçi Havalimanı’nın bölgeye erişimi kolaylaştırması ve Suhum Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçmesinin turist akışını hızlandırdığını söyledi.

Otel rezervasyon platformu Ostrovok’un verilerine göre, bu yaz Abhazya Türkiye’yi az bir farkla geride bıraksa da Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke Belarus oldu. Ostrovok Basın Sözcüsü Anita Gusiç, Abhazya ile Türkiye’nin ikinci ve üçüncü sıraları paylaştığını ifade etti. Gusiç, doğrudan uçuşların başlaması, Adler üzerinden tren seferleri, pasaport gerekliliğinin olmaması ve fiyat avantajının Abhazya’yı öne çıkardığını söyledi. Ortalama gecelik konaklama fiyatının Abhazya’da 6 bin 650 ruble, Türkiye’de ise 11 bin ruble olduğunu kaydeden Gusiç, son yıllarda bölgede kaliteli otellerin açıldığını ve hizmet seviyesinin yükseldiğini de vurguladı.

Bu yaz Rus turist sayısında önemli artış yaşayan diğer destinasyonlar arasında Mısır da var. Ülkedeki yeni orta ve üst sınıf otellerin etkisiyle Mısır’a giden Rus turist sayısı yüzde 40’tan fazla arttı. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Maldivler, Tunus, Malezya ve Venezuela da yoğun ilgi gördü. Genel olarak Rusların yurtdışı seyahatleri geçen yıla kıyasla yüzde 20 artarken, iç turizmdeki artış yüzde 0,2 ile neredeyse durma noktasına geldi.