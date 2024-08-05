Ruslar yurtdışı seyahatlerinde en çok hangi ülkeyi tercih ediyor?

Rusya vatandaşlarının 2024 yılının ilk yarısında yurt dışına yaptıkları seyahatler arttı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)nin açıkladığı sınır-gümrük istatistiklerine göre, Ruslar Ocak-Haziran 2024 arasında 12,6 milyon yurt dışı seyahati gerçekleştirdi, bu da geçen yılın aynı dönemine göre % 9'luk bir artış anlamına geliyor. Türkiye %9,4 artışla yine ilk sırada.

FSB'nin metodolojisine göre, istatistiklerde farklı seyahat amaçları dikkate alınıyor: İş, turizm, özel ziyaretler, eğitim, kalıcı ikamet, araç hizmetleri ve askerlik. Bir kişi aynı dönemde birden fazla kez sınır geçtiyse, her geçiş ayrı bir seyahat olarak sayılıyor.

Türkiye'ye yapılan seyahatler yüzde 9,4 arttı

Türkiye, Rus turistlerin en çok ziyaret ettiği ülke olmaya devam ediyor. Ocak-Haziran 2024 döneminde Türkiye'ye yapılan seyahatler geçen yıla göre % 9,4 artarak 2,5 milyona ulaştı. Türkiye, tatil ve iş amaçlı seyahatlerde Rus vatandaşları için popüler bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Türkiye'yi, Abhazya (%2,8 artış), Kazakistan (%9 düşüş), BAE (%11,7 artış), Çin (%14,5 artış) ve Tayland (%30,1) izliyor.

Çin'e yapılan turist seyahatleri 405 bini aştı.

İlk 6 ayda 5 milyon kişi yurtdışına çıktı

İlk altı ayda Ruslar, turizm amaçlı 4,9 milyon yurtdışı seyahati gerçekleştirdi, bu da bir önceki yıla göre %20'lik bir artış anlamına geliyor.

2024 yılının ilk yarısında yabancıların Rusya'ya yaptığı seyahatler de %11,5 artarak 7,9 milyona ulaştı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında Özbekistan, Kazakistan ve Çin yer alıyor. Çin'den gelen turist sayısı ise dokuz kat artarak 301,8 bine çıktı.