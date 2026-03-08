Rusya’nın dijital devi Wildberries, Türkiye’de otel ağını büyütüyor

Wildberries'ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin WB Travel markasıyla Türk turizm sektöründeki faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Tur şirketi FUN&SUN ile yapılan ortaklık kapsamında iki otelin daha faaliyete alındığına işaret edilen açıklamada, Alanya’daki WB Travel Club Bayar ve WB Travel Mysea İncekum otellerinin bu kapsamda rezervasyona açıldığı kaydedildi.

Açıklamada, WB Travel üzerinden çevrim içi otel, uçak bileti ve turlar için rezervasyon yapılabildiği ifade edildi.

Rusya'da 2004 yılında faaliyete geçen Wildberries, Kazakistan, Gürcistan ve Belarus dahil çok sayıda ülkede kullanıcılara ürün ticareti gibi çeşitli dijital platform hizmetleri sunuyor.