Safranbolu’da sorun turist değil, zihniyet

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği tarafından Antalya'da düzenlenen 4. TÜRSAB Turizm Kongresi'nde konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu turizmine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Kent esnafını turizm bilincinden uzak olmakla itham eden Köse,

“Bizim derdimiz gelen turistin sayısı değil, niteliği çok kıymetli” diyen Köse, vizyonlarını buna göre belirlemeye çalıştıklarını ve daha butik grupları hedeflediklerini ifade etti. Safranbolu’ya yılda yaklaşık 1,5 milyon turist geldiğinin söylendiğini ancak bu rakamların gerçeği tam yansıtmadığını dile getiren Köse, şehir genelinde yaklaşık 4 bin yatak kapasitesi bulunduğunu ancak günübirlik ziyaretlerle bu sayıya ulaşılabileceğini belirterek “Ama derdimiz sayılar olmamalı. Sayılardan daha öte nitelikli ve alım gücü yüksek kesim olmalı” dedi.

Kitle turizminin tarihi kentler için uygun olmadığını vurgulayan Köse, “Bizim gibi tarihi kentler kitle turizmini kaldıracak kentler değil. Çok fazla yükü var. Küçük ve butik grupların gelmesi bizim için daha iyi” diye konuştu.

Hizmet kalitesi konusunda eksiklikler var

Tanıtım çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüklerini belirten Köse, belediye olarak Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte Safranbolu’yu tanıtmak için çaba gösterdiklerini söyledi. Ancak altyapı, hizmet ve ürün kalitesi konusunda eksiklikler olduğuna dikkat çekerek, “Siz kent olarak hazır değilseniz, istediğiniz kadar nitelikli turist gelsin bir kez gelir, bir daha gelmez” ifadelerini kullandı.

Kültürel mirasın korunması konusunda da eksiklikler bulunduğunu belirten Başkan Köse, bölge esnafına yönelik eleştirilerini sürdürerek şöyle konuştu:

“Şehirde esnaf sanki öyle özel bir kentte turizm yapıyor gibi değil bence turizmci bile değil. İnsanlar, tarihi binalarda konak işletiyor, restoran işletiyor ya da taksicilik yapıyorlar ama turizmle zerre alakaları yok. Gelen misafirlere nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. Ya da elindeki eseri nasıl gelen misafirlere daha iyi nasıl pazarlarım kafası yok. O sadece para kazanmak ve günü kurtarmak derdinde”