Sağlık turizminde yeni dönemin anahtarı: Yapay zekâ ve dijital hasta deneyimi

Türkiye, son yıllarda sağlık turizminde gösterdiği güçlü performansla küresel ölçekte dikkat çekmeye devam ediyor. 2024 yılında sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye’yi ziyaret eden uluslararası hasta sayısı yaklaşık 1,5 milyona ulaşırken sektör 3 milyar dolar gelir elde etti. 2025 yılında ise hasta sayısı yaklaşık 1,4 milyon seviyesinde gerçekleşmesine rağmen sektör gelirleri 3 milyar doların üzerine çıkarak yüksek katma değerli büyümenin sürdüğünü ortaya koydu. Özellikle Kanada, ABD ve Orta Doğu’dan gelen talebin estetik cerrahi, diş tedavileri, saç ekimi ve ileri medikal uygulamalarda yoğunlaşması, sektör gelirlerini yukarı taşıyan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Rekabetin yeni adı: Hasta deneyimi ve teknoloji

Sağlık turizminde yaşanan dönüşüm artık yalnızca tedavi süreçleriyle sınırlı kalmıyor. Yapay zekâ destekli hasta iletişimi, dijital sağlık platformları, veri odaklı hasta yönetimi ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri sektörün yeni büyüme alanları olarak öne çıkıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şirket Kurucusu ve CEO’su Burak Ortak, sağlık turizminin yeni bir evreye geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Artık insanlar yalnızca uygun fiyatlı tedavi aramıyor. Güven, hızlı erişim, kaliteli iletişim, teknoloji desteği ve kişiselleştirilmiş hizmet bekliyor. Sağlık turizmi hasta transferinden ibaret bir yapı olmaktan çıktı. Yeni dönemde rekabeti belirleyen unsur, hastaya sunulan uçtan uca deneyim olacak."

Kanada, Türkiye için stratejik büyüme pazarı haline geliyor

Küresel sağlık turizmi hareketliliğinde dikkat çeken pazarlardan biri de Kanada. Uzayan bekleme süreleri, yükselen sağlık maliyetleri ve alternatif sağlık hizmetlerine yönelik artan ilgi, Türk sağlık sektörüne yeni fırsatlar sunuyor.

Kanada’dan gelen taleplerde saç ekimi, diş tedavileri, estetik cerrahi, bariatrik cerrahi ve tüp bebek uygulamaları ön plana çıkarken, sektör temsilcileri bu pazarın önümüzdeki yıllarda daha da büyümesini bekliyor. Burak Ortak, Kanada’nın sağlık turizmi açısından stratejik önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Kanada bugün hacim açısından en büyük pazar olmayabilir ancak yüksek satın alma gücü, sağlık sistemindeki bekleme süreleri ve uluslararası tedaviye olan ilgi nedeniyle önümüzdeki yılların en dikkat çekici sağlık turizmi pazarlarından biri olacak. Kuzey Amerika’da sağlık hizmetlerine erişim ihtiyacının artması Türkiye için önemli bir fırsat yaratıyor."

Körfez ülkelerinden gelen talep güçleniyor

Türkiye’nin sağlık turizmindeki yükselişinde Orta Doğu pazarlarının etkisi de giderek artıyor. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Irak başta olmak üzere Körfez ülkelerinden gelen hasta talebi büyümeye devam ediyor.

Onkoloji, kardiyoloji, ortopedi, tüp bebek, göz sağlığı ve estetik cerrahi alanları bölgeden gelen hastaların en çok tercih ettiği branşlar arasında yer alıyor. Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısı, coğrafi yakınlığı, gelişmiş ulaşım ağı ve kültürel uyumu ise bölgedeki rekabet avantajını destekliyor.

Sağlık turizmi ile sağlık teknolojileri arasındaki sınırlar kalkıyor

Sektördeki en büyük dönüşümlerden biri de sağlık teknolojilerinin sağlık turizmine entegrasyonu olarak görülüyor. Yapay zekâ destekli hasta yönetimi, dijital takip sistemleri ve veri tabanlı sağlık çözümleri, uluslararası hasta deneyimini yeniden şekillendiriyor.

Burak Ortak’a göre önümüzdeki beş yıl içinde sağlık turizmi ile sağlık teknolojileri arasındaki çizgi büyük ölçüde ortadan kalkacak.

Burak Ortak şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka destekli hasta yönetimi, dijital sağlık platformları ve veri odaklı süreçler sektörün yeni standardı haline gelecek. Bu dönüşüm yalnızca operasyonel verimlilik sağlamıyor; aynı zamanda hasta güvenini ve memnuniyetini de artırıyor."

2026’nın gündemi: Yapay zeka destekli büyüme

Şirket, Kuzey Amerika ve Orta Doğu pazarlarına odaklanan büyüme stratejisi kapsamında 2026 yılında yüzde 50’nin üzerinde büyüme hedefliyor. Yapay zeka destekli hasta yönetim sistemleri, dijital sağlık çözümleri ve uluslararası partner ağlarının genişletilmesi şirketin öncelikli yatırım alanları arasında bulunuyor.

Burak Ortak, Türkiye’nin sağlık turizmindeki geleceğine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye sağlık turizminde artık yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte stratejik bir oyuncu konumunda. Kanada, ABD ve Orta Doğu pazarlarından gelen talebin artarak devam ettiğini görüyoruz. 2025 yılında sektörün 3 milyar doların üzerinde gelir üretmesi bu potansiyelin en somut göstergelerinden biri oldu.

2026 yılının ikinci yarısında yapay zeka destekli hasta yönetimi, dijital sağlık çözümleri ve uluslararası hasta deneyimine yapılan yatırımların büyümeyi hızlandırmasını bekliyoruz. Kuzey Amerika ve Körfez ülkelerinden gelen talebin etkisiyle sağlık turizminde çift haneli büyüme trendinin devam edeceğini öngörüyoruz.

Uzun vadede hedefimiz yalnızca daha fazla hasta ağırlamak değil; Türkiye’yi sağlık teknolojileri, dijital sağlık ve uluslararası hasta deneyimi alanlarında dünyanın referans merkezlerinden biri haline getirmek."