Samsun’a Astorya, İstiklal Meydanı ve Tanıtım Merkezi

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen İstiklal Meydanı, Samsun Tanıtım Merkezi ve Astorya için düzenlenen açılış programına Vali Orhan Tavlı, TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, kurum ve kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, “ Samsun’a kazandırılan üç önemli hizmetin açılışında bir arada olmanın onurunu ve bahtiyarlığını hep birlikte yaşıyoruz. Çalışmaların yapıldığı bu alan; geniş kapsamlı peyzaj ve çevre düzenlemelerinin ardından İstiklal Madalyamızdan da ilham alarak hem madalyanın adının yaşatılacağı hem de cazibe ve buluşma noktalarından biri olacak bir meydana dönüştü. Biliyoruz ki meydanlar şehirlerin kimliğidir. Bu nedenle bu meydanın ismi şehrimizin hassasiyetleri, kültürü ve tarihine yakışan bir isim. İstiklal Meydanı şehrimize büyük değer katacaktır” dedi.

Başkanımıza emekleri için teşekkür ediyorum

TBMM Plan Bütçe ve Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş ise tasarımı, estetiği ve planlanması ile Samsun’un çok önemli bir meydana kazandığını belirterek” Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş çıkarmışlar. İstiklal Meydanı ismi de Samsun’a yakışan bir isim. İstiklal Müzemiz de bitmek üzere. Cumhuriyet Meydanı, İstiklal Meydanı ve deniz. Deniz ile bu meydanın buluşmasıyla bambaşka bir atmosfer ortaya çıkacak. Çoğu Anadolu şehrinde ve Büyükşehirde böyle bir meydan yok” dedi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ise, “Samsun’a çok önemli hizmetler katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun önemli bir ihracat ve sanayi kenti ve burada yapılan çok önemli yatırımlar hizmetler var. Samsun her geçen gün daha ileriye doğru gidiyor ” diye konuştu.

Astorya, kentin hikâyesini dünyaya anlatacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’da Samsun’un simgesi olacak bir meydanı, şehrin turizm potansiyelini artıracak Tanıtım Merkezi’ni ve Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Astorya’yı hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek “ Bu meydan Samsun’un merkezinde hemşerilerimize nefes aldıran, şehrin temposunu değiştirecek büyük bir buluşma noktası. Aynı zamanda içinde barındırdığı Astorya, Şehir Tanıtım Merkezi ve oluşturacağımız İstiklal Madalyası Müzesi ile şehrin kalbinin attığı bir lokasyon olacak. Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Astorya, insanımıza alışılmışın çok ötesinde bir deneyim sunacak. Astorya’yı sadece bir eğlence alanı değil, kentin hikâyesini dünyaya anlatacak bir merkez olarak da tasarladık. "Flying Theater” konseptini Samsun’un kurtuluş ruhuyla birleştirdik. Samsun Tanıtım Merkezi ise şehrimizin adeta vitrini olacak bir proje. Yedi gün boyunca yaşayan bir fuar anlayışıyla hizmet verecek bu merkez, Samsun’un tüm değerlerini bir araya getiren güçlü bir buluşma noktası olacak” dedi.