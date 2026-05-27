Savaşın vurduğu turizme bayram tatilinde yerli turist nefes oldu

Türkiye’de 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle sezon erken hareketlendi. Birçokk aile bu uzun tatili geçirmek üzere memleketlerine giderken, Ege ve Akdeniz sahillerine de akın edenler yoğunlukta oldu.

DW Türkçe'den Aram Ekin Duran’ın haberine göre, İran savaşının turizmde yarattığı sıkıntılar, uzun bayram tatiliyle yerli turistler sayesinde bir nebze hafiflemiş oldu. Turizmciler, son dönemdeki hareketliliğe rağmen, hükümetin 2026 sonunda turizmden 68 milyar dolar gelir elde etme hedefini yakalamanın pek mümkün olmadığı görüşünü savundu.

En çok ziyaret edilen ülkeler arasında

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütünün (UN Tourism) 2025 verilerine göre, Türkiye 2025'te 51,7 milyon ziyaretçi ile en fazla turist ağırlayan 11'inci ülke oldu. Listenin zirvesinde ise 217 milyon ziyaretçi ile Fransa yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un şubat ayında açıkladığı verilere göre ise Türkiye, 2025'te 64 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu dönemde Türkiye'nin turizm gelirleri 65,2 milyar dolar oldu. Bakan Ersoy'a göre Türkiye en çok turist çeken dördüncü ülke olurken, turizm gelirlerinde ise yedinci sıraya yükseldi.

İran savaşı ile turizm kan kaybetti

Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık iken, geçen yıl Rusya'dan 6,9 milyon, Almanya'dan 6,75 milyon ve Birleşik Krallık'tan 4,27 milyon kişi Türkiye'ye geldi.

AKP hükümeti 2026 turizm hedefini, turist sayısında yüzde 5-8 artış, gelirlerde ise 68 milyar dolara ulaşmak olarak açıklamıştı.

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş, İran'ın komşusu olan Türkiye'nin turizm hedeflerine darbe vurdu. Savaşın kısa sürede Körfez ülkelerine yayılması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrasında enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş, özellikle Avrupalı turistin tatil planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu. Şimdi gözler Kurban Bayramı ve sonrasında başlayacak yaz sezonunda Türkiye turizminin nasıl bir performans göstereceğinde.

"Geçen yıla göre yüzde 8 kayıp var"

Akdeniz Turistik Oteller ve İşletmeler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, bayram tatilinin erken açıklanması sayesinde turizmde ciddi bir canlılık yakalandığını dile getiriyor. "Şu anda Antalya'daki otellerde yüzde 100'e yakın doluluk var" diyen Kavaloğlu, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının da bu dönemde tatil için Türkiye'ye geldiğine dikkat çekiyor.

Öte yandan İran savaşı nedeniyle 1 Ocak-25 Mayıs tarihlerinde turizmde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik kayıpoluştuğunu kaydeden AKTOB Başkanı, şunu dile getiriyor:

"Şu an için önümüzde zor bir tablo var. Savaşın Avrupa'daki ekonomileri zorlamasının da turist gelişine olumsuz etkisi var. Zor bir sezon geçecek gibi gözüküyor. Bu süreçte yerli turistlerin yüzde 15-20 civarında artış göstermesi bizim için çok olumlu oldu."

Nisanda turist sayısı yüzde 9,4 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Nisan 2026 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi verilerine göre, geçen ay Türkiye'ye gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,44 azaldı ve 3 milyon 532 bin 505 oldu. Ocak-Nisan döneminin geneline bakıldığında ise yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,08 azalarak 10 milyon 369 bin 762'ye geriledi.

Ocak-Nisan döneminde de en fazla ziyaretçi alan il yüzde 51,47 ile İstanbul oldu. Sıralamada İstanbul'u Antalya, Edirne, Artvin ve İzmir takip etti.

Şimşek: Turizmi 12 aya yaymak istiyoruz

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin turizm performansına dair açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, turizmi yılın 12 ayına yaymak istediklerini vurgulayarak, "Bu bizim için hem istihdam hem de döviz geliri açısından çok değerli. Kültür, gastronomi, doğa, kongre ve sağlık turizmi, bunlar bizim için çok stratejik alanlar" dedi.

İran savaşının başlamasının ardından turizmi destekleyici adımlar attıklarını vurgulayan Bakan Şimşek, "Öncelikli olarak finansmana erişim konusunda bir adım attık ve 60 milyar liralık kredi garanti fonu üzerinden finansmana erişimi kolaylaştırıyoruz. Sadece o değil, çok istisnai bir vergi indirimine de gittik. Konaklama vergisinin oranını yüzde 2'den yüzde 1'e düşürdük" diye konuştu.

"Barış umudu arttıkça turizm canlandı"

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, İran savaşında tarafların ateşkes kararı ile barış umutlarının güçlendiğini ve bu durumun bölge turizmine olumlu yansıdığını söylüyor.

"Ateşkesin devam etmesinin üstüne bayram tatilinin bereketi de eklendi" diyen Mehmet İşler, savaş nedeniyle Türkiye'den İspanya'ya yönelmiş olan yabancı turistlerin İspanya'daki fiyat artışları nedeni ile tekrar Türkiye'yi tercih etmeye başladığı bilgisini veriyor.

Bu nedenle son haftalarda yabacı rezervasyonlarda artışlar yaşanmaya başladığını ifade eden ETİK Başkanı, "Savaşın başladığı ilk 2 ayda turizmde ciddi bir ağırlaşma ve yavaşlama görmüştük. Ama şu an hem savaş kelimesine alıştı insanlar hem de o ilk baştaki hararet söndü. Havaların ısınmasıyla da yavaş yavaş rezervasyonlar canlanmaya başladı. Böyle devam ederse 2026 hedeflerini tutturmamız zor olsa da, geçen yılki rakamları yakalamak bizim için başarı olacak" değerlendirmesinde bulunuyor.

ABD-İsrail arasında olası bir barış anlaşmasının Türkiye'de turizm sezonunu Ekim sonuna kadar uzatabileceğini söyleyen Mehmet İşler, "Barış sağlanırsa özellikle Eylül ve Ekim aylarında ciddi bir rezervasyon talebi patlayacaktır diye düşünüyoruz. Zaten Türkiye savaşın taraflarından biri değildi. Ama coğrafi yakınlık nedeniyle yabacı turist gelmeye çekindi. Şimdi bu olumsuz havanın yavaş yavaş dağıldığını gözlemliyoruz" diyor.