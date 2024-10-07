Setur'dan sonbahar tatili önerileri

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur'un önerileri arasında sonbaharın atmosferiyle kültürel zenginliklerle dolu destinasyonlar öne çıkıyor.

İstanbul'a yakın yerler dikkat çekiyor

İstanbul'a yakın olması nedeniyle sıklıkla tercih edilen Şile ve Ağva, doğal güzellik ve sakin atmosfer sunuyor. Şile'nin köylerinden Ağva'nın nehir kenarlarına uzanan bu rota, doğa yürüyüşleri ve piknikler için uygun olmasının yanı sıra, fotoğraf tutkunları için de fırsatlara sahip.

Bolu Abant ise göl çevresinde yapılacak yürüyüşlerle, yılın yorgunluğunu atmaya olanak tanıyor.

Cazip konaklama seçenekleri ve göl manzarasıyla öne çıkan Sakarya Sapanca, doğa tutkunları için hem rahatlatıcı bir deneyim vaat ediyor.

Tarih ve kültürle dolu bir sonbahar kaçamağı arayanlar için ise Bursa, tarihi dokusu, mutfağı ve doğal güzellikleriyle seyahat deneyimi sunuyor.

Bu dönemde yoğun ilgi gören turlar arasında yer alan butik Mardin turları, taş sokakları gezerken binlerce yıllık medeniyetlerin izlerini keşfetmek için fırsat anlamına geliyor. Butik Van-Doğubayazıt turları, Van Gölü'nün manzarasıyla başlayıp, Ağrı'da İshak Paşa Sarayı'nın mimarisiyle devam edebiliyor.

Güneydoğu Anadolu turları ise bölgenin kendine has kültürü ve tarihi dokusuyla, seyahat deneyimi arayanlar için uygun bir seçenek olarak göze çarpıyor.

Yurt dışı tatil rotaları

Avrupa'nın zirvesi olan Alplerin yeşil vadileri ve gölleri eşliğinde İsviçre, Fransa, İtalya ve Lihtenştayn'ı kapsayan tur, keşif yolculuğu vadediyor.

Tatilini eğlenceyle birleştirmek isteyenler içinse Paris&Disneyland turu, seçenekler arasında yer alıyor.

Paris'in ikonik simgeleri olan Eyfel Kulesi, Louvre Müzesi ve Şanzelize Bulvarı'nı keşfetme fırsatı sunan bu tur, her yaştan misafiri cezbeden Disneyland'ın kapılarını aralıyor.

Setur'un sunduğu bir diğer cazip seçenek ise Portekiz'de Lizbon'un renkli sokaklarından Porto'nun üzüm bağlarına uzanan rota.

Bu tur, canlı şehir hayatı ve kültürel zenginliklerin yanı sıra aynı zamanda gastronomik bir keşif fırsatı anlamına geliyor.

Avrupa dışında bir rota arayanlar için Setur'un Bali ve Dubai turları, egzotik tatilin kapılarını aralıyor. Gelenek ve modernitenin karışımı olan Dubai, mimarisi ve altın kumlu çölleriyle, bir tatil sunuyor. Tropik plajları, mistik tapınakları ve pirinç tarlalarıyla öne çıkan Bali ise huzuru keşfetmek isteyenler için ideal.

Setur farkıyla tatil planlayanlar, kampanyalarla ve ödeme kolaylığı sağlayan tekliflerle seyahatlerini daha keyifli hale getiriyor.