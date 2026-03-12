Seyahat acentelerine ‘savaş fırsatçısı’ tepkisi

FİKRİ CİNOKUR

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem yaptığı açıklamada, tur operatörleri ile otelcilerin turizmin en önemli paydaşları olduğunu, iki turizm paydaşı arasındaki ilişkilerin şeffaf ve güvene dayalı olmasının önemli olduğunu belirtti.

Sektörün lokomotifi olan acente ve otelcilerin birbirlerine her zaman ihtiyacı olduğunu anımsatan Erdem, şunları kaydetti: ‘’Sektörün iki önemli oyun kurucusu olan acente ve otelciler, turizm merkezlerimizden binlerce kilometre uzakta devam eden savaş ve yeni yangın yönetmeliği konusunda da şeffaf ve omuz omuza hareket etmesi gerekir. Dünya’nın en etkili ve geniş katılımlı turizm fuarı ITB’de edindiğimiz bilgiler ışığında bir önceki döneme göre içinde bulunduğumuz dönemin doluluklarının daha iyi olduğunu söylemek mümkün. 2026 sezonunun da 2025’i aratmayacağı konusunda herkes mutabık. Hal böyleyken bazı acentelerin savaş ve yangın yönetmeliğini öne sürerek otelcilerin erken ödemelerini yapmadıklarını, verdikleri çekleri geri istedikleri ve fiyat kırmaya çalıştıklarını duyuyoruz. Bu en başta iç huzuru bozar ve günün sonunda otelci gerekli yenileme yatırımlarını yapamaz, yeterli istihdam sağlayamaz. Acenteler de pazarlamada sıkıntıya düşer.’’

Bu durumda sektörün tüm paydaşları ve Türkiye’nin zarar göreceğini ifade eden Erdem, ‘’Bizim turizm pazarlarında ülkemizde bir kaos olmadığını iyi anlatmamız gerekir. Aksi bir hissiyatı uyandıracak davranışlar içinde bulunmamamız gerekmektedir. Kaldı ki varsa da kritik olan bu süreci hep birlikte el ele atlatmak için çabalıyor olmamız gerekmektedir” dedi.

Kaygı duyulacak bir durum yok

Yeni başlayacak 2026 turizm sezonu için şu ana kadar kaygı duyulacak bir durum olmadığına dikkat çeken ALTSO Başkanı Eray Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümüzde çoğu otelci ile acentenin uyum içinde çalıştıklarını ama bazı duyumlar üzerine de gerekli uyarıları yapmamız kaçınılmaz hale geldi. Otelcilere fiyat kırmamaları konusunda tavsiyede bulunurken bir yandan da bazı acentelerin partnerleri olan otelcilere karşı daha dostluk, şeffaflık ve işbirliği içinde olmalarını öneriyorum. Böyle olursa yediden yetmişe herkes kazanır. Alanya turizmi geçmişte çok daha büyük sorunları başarıyla aştı. Gelecekte de el ele, omuz omuza yürürsek herkesin kazanacağını düşünüyorum.”