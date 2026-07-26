Sıcaklıklar aşırı yükseldi, Avrupalı turistler rota değiştirdi

Tekrarlayan sıcak hava dalgalarından bunalan Avrupalı tatilciler, daha serin hava koşulları umuduyla Akdeniz rotalarını bir kenara bırakıp kuzey coğrafyalarına yöneliyor.

Ancak sektör temsilcileri ile uzmanlar, bu durumun geçici bir eğilim mi yoksa turizm pazarında kalıcı bir kayma mı olduğu konusunda henüz ortak bir kanaate varmış değil.

Avrupa'da yaz sıcaklıklarının düzenli olarak 40 santigrat dereceye yaklaşmasıyla birlikte, "serinlik" kavramı tatil tercihlerinde öne çıkan temel unsurlardan biri haline geldi.

İsveç'in güneydoğusunda turlar düzenleyen rehber Terje Viblom Pedersen, bu yıl ziyaretçilerin kendisine sık sık Avrupa'nın güney bölgelerindeki sıcaklardan kaçtıklarını söylediklerini aktardı.

Pedersen, turistlerin gündüz 30 santigrat derecenin altında seyreden sıcaklıklardan, deniz esintisinden ve Güney Avrupa'daki turistik merkezlere kıyasla kalabalıkların bulunmamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinden gelen ve yakın zamanda emekli olan Daniel ve Florence Gastaldi çifti, Pedersen'in Stokholm'ün tarihi bölümünde düzenlediği tura katıldı.

Fransız turistler, sıcak hava dalgasından kaçmanın kendilerine iyi geldiğini ifade ederek daha serin sıcaklıklar buldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Kuzey şehirlerine ilgi arttı

Daha serin iklimlerde tatil yapma anlayışını ifade eden "coolcation" kavramı, son yıllarda ivme kazandıktan sonra 2026 yılında belirgin bir ivme yakaladı.

Hotels.com platformunun Fransa uzantısında yer alan verilere göre, Fransa'da mayıs ayında yaşanan ilk sıcak hava dalgasından bu yana Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki otel odalarına yönelik aramalar yüzde 246 oranında artış gösterdi. İrlanda'nın başkenti Dublin için yapılan aramalar ise yüzde 151 yükseldi.

Söz konusu yönelim yalnızca Fransa ile sınırlı kalmıyor.

New York merkezli Fora Travel şirketinde seyahat danışmanı olarak görev yapan ve Coolcation Adventures adlı yapının kurucusu olan Jonna Robertson, AFP'ye verdiği demeçte, benzer bir olguyu yüksek sıcaklıklarla mücadele eden ABD'de de gözlemlediğini bildirdi.

Robertson, Oslo'daki rezervasyon büyümesinin yıllık bazda yüzde 154'e, Helsinki'de ise yüzde 124'e ulaştığını kaydederek bu verilerin seyahat edenlerin geleneksel yaz merkezlerinin ötesine aktif şekilde baktığını gösterdiğini vurguladı.

Fransa'daki sektör uzmanları da yaz aylarında dağ tesislerinin popülaritesinin arttığını bildiriyor.

Jura dağlık bölgesinin turizm kurulunun başındaki Jean-Pascal Chopard, yüksek rakımlarda akşam ve gece saatlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düştüğünü, bu durumun konaklamaları çok daha yaşanabilir kıldığını açıkladı.

Akdeniz hala favori

Mevcut ilginin uluslararası turizm coğrafyasını gerçek anlamda değiştirip değiştiremeyeceği sorusu ise belirsizliğini koruyor.

NTV'nin aktardığına göre uzmanlar, seyahat edenlerin tercihlerinin başta fiyatlandırma olmak üzere çok sayıda farklı etkene bağlı olduğunu hatırlatıyor.

Kuzeye kıyasla geleneksel olarak daha uygun fiyatlar sunan Güney Avrupa, en popüler destinasyonlar arasındaki liderliğini sürdürüyor.

Turizm uzmanı İsveçli profesör Stefan Gossling, Bütün Avrupa ülkelerinin turist gelişlerinde artış kaydettiğini ve sıcaklıkla bağlantılı belirgin bir trendin görülmediğini söyledi.

Gossling, AFP'ye yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Sıcaklık, insanların tatile çıkarken dikkate aldığı unsurlardan yalnızca biridir. Ancak başka pek çok etken mevcut. İtalya; kültür, çevre ve fiyatlar açısından Danimarka ile aynı değildir. Tüm bunlar, insanların bir favorisi olduğunda destinasyonlarını kolayca değiştirmediği anlamına geliyor.”

Norveç'in resmi turizm tanıtım ajansı da benzer bir değerlendirmede bulundu.

Kurumdan yapılan açıklamada, "Son ziyaretçi anketlerimiz, yabancı turistlerin yaklaşık beşten birinin Norveç'i seçme nedenleri arasında daha serin yaz sıcaklıklarını gösterdiğini ortaya koyuyor" denildi.

Buna karşın ajans, iklimin seyahat kararlarını etkileyen birçok faktörden yalnızca biri olduğunu; güvenlik, doğa, ulaşılabilirlik, hava yolu bağlantıları ve döviz kurlarının da rol oynadığını kaydetti.

Ayrıca Akdeniz ülkeleri çok geniş bir turizm altyapısına sahip. Ziyaretçi sayıları, sıcak ülkelerin önemini koruduğunu göstermeye devam ediyor. Örneğin Yunanistan ve İspanya, geçen yıl ziyaretçi sayıları açısından tarihinin en başarılı dönemini geçirdi.

İspanya'daki başlıca turizm şirketlerini bir araya getiren Exceltur organizasyonu tarafından yakın zamanda yayımlanan verilere göre, yerli ve yabancı turistlerin İspanya'daki harcamaları 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 8'den fazla artış gösterdi.

Fora Travel danışmanı Robertson ise aşırı turizmden ve yorucu sıcaklardan kaçınmak amacıyla daha sıcak ülkelere yapılan seyahatlerin ilkbahar veya sonbahar aylarına kayacağı mevsimsel bir yeniden dağılım beklentisi içinde olduğunu aktardı.