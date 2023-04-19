Side antik kenti turistleri yeni logosuyla ağırlayacak

Selenay Yağcı/ANTALYA

Türkiye’nin en büyük kazı alanlarından Side antik kentinin, yeni logo ve kurumsal kimlik lansmanı Antalya’da gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 5 ayda çalışmaların hızlandığını, 14 farklı kazı noktasında 81 milyon TL ödenek harcandığını belirtti. Side Kültürel Miras Projesi kapsamındaki kazılarla birlikte kaçak yapılar da yıkıldı.

Side’nin Türkiye’nin en eski müzelerinden birine ev sahipliği yaptığını kaydeden Bakan Ersoy, “Aslında Side, Antalya’nın ve Türkiye’nin planlanmış ilk turizm merkezi. Bu nedenle Side ve çevresinde bizim sayısını ve niteliğini artırmayı istediğimiz kültür turizmi geleneği zaten mevcut.

Geçen yıldan itibaren Side’yle ilgili yeni bir markalama ve destinasyon çalışması yapma kararı aldık. Side; koruma-kullanma dengesi içinde ziyaretçileriyle buluşturacağımız kültürel mirası, doğal güzellikleri ve peyzaj unsurlarıyla bir bütün halinde, çok önemli bir destinasyon. Side’de yaptığımız en önemli işlerden biri Koruma Amaçlı İmar Planı’nı 2014 yılında onaylamak oldu. Bu çerçevede, Müze Müdürlüğümüz ve Kazı Başkanlığı denetiminde parsel kazıları yürütüyoruz. Kentsel ve üçüncü derece sit alanı bölgesinde parsel mülkiyeti bulunan vatandaşların desteğiyle, bu parsellerde kazı çalışmaları, ardından koruma ve restorasyon çalışmaları yapılıyor.

Sonrasında ise parsel sahipleri, koruma imar planının öngördüğü ve Koruma Kurulu’nun onay verdiği projeler doğrultusunda, parselleri üzerinde yapılar inşa edebiliyorlar. Böylece, bir yandan hak kaybı olmaksızın bölgedeki günlük yaşam devam ediyor; bir yandan da açığa çıkarıp koruma altına aldığımız kültürel miras unsurlarımızı yerinde sergileyebiliyoruz. Side’de yürütülen bu çalışmaların, kent arkeolojisi ve kültürel miras yönetimi bakımından örnek teşkil ediyor” diye konuştu.

Side’ye olan ilgiyi ve turist akışını hızlandıracak

Proje’nin Side’ye olan ilgiyi ve turist akışını hızlandıracağını ifade eden Ersoy şu detayları verdi: “Kasım 2022’den bu yana 14 ayrı noktada kazı ve onarım çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar yaklaşık 81 milyon lira ödeneği aktardık. Side’de ören yeri sınırını belirleyip ziyaretçiler için güvenli ve aydınlatılmış bir ziyaret güzergâhı oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde Side Müzesi’nde, müzenin tarihi kimliğine uygun şekilde bir teşhir tanzim çalışması yaparak müzenin kendisini ve hikâyesini ziyaretçilere anlatacağız.

Antik kent merkezinden uzakta olmayan bir alan belirleyerek modern ama antik kent siluetiyle yarışmayan yeni bir müze de yapmayı planlıyoruz. Side Antik Tiyatrosu’nun restorasyonunu tamamlayacağız. Önümüzdeki günlerde bir takvim belirleyeceğiz. Burada, belli kurallar çerçevesinde, antik tiyatronun kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmasını sağlayacağız. Bunun dışında, Side’nin en önemli yüzü, Apollon Tapınağı ve diğer anıtlarda ihya etme projesini hayata geçiriyoruz. Tarihi Yağhane’yi kültürel miras kütüphanesi haline getiriyoruz.”

Kazı çalışmaları 12 ay sürüyor

Lansmanda konuşan Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Side Antik Kent kazılarının bu yıl 76. yılını kutladığını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile 14 farklı alanda kazı çalışmaları yürütüldüğünü kaydeden Alanyalı, “Side antik kenti kazıları 12 ay boyunca devam eden nadir kazı alanlarından. Son 5 ayda çalışmalarımız hızlandı. Gezi güzergahı olması gerekiyordu. Tanımlanmış alanlar olması gerekiyordu.

Büyük kısmını tamamladık. Yıl sonuna kadar birkaç etapta daha kazı devam edecek. Anıtsal çeşme restorasyonu sürüyor. Üç katlı yapısı ile nadir çeşmelerden. Bu yıl birinci kat yerleştirilecek, önümüzdeki yıl 2 ve 3. Katlar yükselecek. Apollon Tapınağı'nda restorasyon çalışmaları yeniden başlıyor. Ayrıca Side kent planı yapabildik ve bilim dünyası için de çok önemli sonuçlara ulaştık” diye konuştu.

Patara'daki ziyaretçi sayısı 3'e katlandı

Bakanlık olarak bugüne kadar birçok kültürel miras projesine imza attıklarını belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Bu anlamda en çok yoğunlaştığımız destinasyonlardan biri de Antalya oldu” dedi. 2020 ve 2021 yıllarını “Patara Yılı” ilan ettiklerini hatırlatan Ersoy, “Son 10 yılda yaklaşık 97 milyon lira kaynak kullanarak Patara’yı hem önemli bir kültürel miras destinasyonu haline getirdik hem de yaptığımız restorasyon çalışmalarıyla kültür varlıklarımızın korunmasını sağlamış olduk” diye konuştu.

Patara’daki ziyaretçi sayısının 2018’deki 114 bin seviyesinden 2022’de 374 bine çıktığına dikkat çeken Bakan Ersoy, “Amacımız, Antalya’da turizmle bağlantılı bir kültürel miras koridoru oluşturmak. Böylelikle ihtiyaç duyduğumuz, 12 ay devam eden turizm hareketliliğini arzu ettiğimiz seviyelere çıkarmak adına önemli adımlar atmış oluyoruz” görüşünü paylaştı.